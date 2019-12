Beim Weihnachtsbasteln in der Grundschule müssen schon gute Ideen her. Sonst kommen die Kinder auf merkwürdige Gedanken

Weihnachtsbasteln in der Grundschule - das ist ein Termin, der es in sich hat. Wer sich freiwillig dafür meldet, aber keine geborene Bastelfee ist, kann schnell ein adventliches Desaster erleben, zumindest ordentlich ins Schwitzen kommen bei einem solchen Alleingang. Zehn Kinder um den Tisch, die alle Unterstützung brauchen - und dabei obendrein mit möglicherweise nicht ganz ungefährlichen Gerätschaften hantieren. Da kann man nur sagen: Hände weg von Heißklebepistole und Co.! Selbst eine einfache Schneidearbeit kann schon grenzwertig gefährlich sein.

Also muss eine Bastelidee her, die so unverfänglich wie außergewöhnlich ist, schließlich sollen die Kinder ja gerne an den jeweiligen Tisch kommen. Ein kleines Watteweihnachtsbäumchen zum Aufhängen, Fenstersterne aus buntem Transparentpapier, Christbaumkugeln zum Bemalen, Weihnachtskarten mit Fingerprint? Was von alledem können Zweitklässler einigermaßen selbst bewerkstelligen, ohne gleich total gelangweilt zu sein? Wahrscheinlich immer gut kommt gerade an Weihnachten Glanz und Glitzer an, also packt man reichlich Goldfarbe und Silberstifte ein, die denn auch reißenden Absatz finden. Genauso wie der Stempel, auf dem in geschwungener Schrift "Frohe Weihnachten" steht. Selberschreiben ist offensichtlich ganz schön out.

Nur ein Mädchen ist von etwas ganz anderem am Tisch fasziniert: "Das sind Plastikfingernägel, oder?", fragt es schüchtern die bereits ordentlich mit Farbe verschmierte Bastelmutter. Als diese lachend verneint, macht die Siebenjährige staunend große Augen, ganz so, als würde sie unterm schönstem Christbaum stehen. Also gut, im nächsten Jahr sind die ollen Weihnachtskarten gestrichen, dann gibt's Lack und Sternchen auf die Nägel. Ihr habt es so gewollt.