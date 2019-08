12. August 2019, 22:05 Uhr Mitten in Berg Ruhe im Rathaus

Die Telefonanlage der Berger Gemeindeverwaltung funktioniert nicht, und keiner weiß warum. Macht aber auch nix

Kolumne von Sabine Bader

Das Wetter war gut am vergangenen Donnerstag. Eitel Sonnenschein, kaum ein Wölkchen am Himmel. Die Kinder planschten im See. Die Eltern bevölkerten die Biergärten. Kein Gewitter weit und breit - zumindest nicht am Ostufer des Starnberger Sees. Und so kann Bergs Bürgermeister Rupert Monn auch nicht etwa einen Blitz dafür verantwortlich machen, dass am Freitagmorgen das Telefon im Berger Rathaus keinen Laut mehr von sich gab.

Die Leitung war tot und ist es noch immer. Alle 30 Anschlüsse sind nicht erreichbar. Wer seinem Kollegen etwa zu sagen hat, muss sich wohl oder übel erheben und ins Nachbarzimmer pilgern. Ist ohnehin gesünder. Und wer das Berger Rathaus dringend erreichen will, braucht entweder die private Handynummer des Bürgermeisters oder er versucht es mit Rauchzeichen.

Haben die im Rathaus etwa ihre Telefonrechnung nicht bezahlt, mag sich der ein oder andere fragen? Der Bürgermeister versichert, dass es daran wohl nicht liegt. Auch die Telekom ist in diesem Fall unschuldig. "Die hauseigene Telefonanlage hat offensichtlich einen größeren Schaden", sagt er Rathauschef. Wie das passiert sein mag, weiß niemand so recht - zumindest nicht im Rathaus. Selbst der hauseigene Systemadministrator kann den Fehler bislang weder finden noch beheben. Schöner Mist. "Jetzt hoffen wir, dass in den nächsten 24 Stunden ein Mitarbeiter der Firma, die unsere Telefonanlage betreut, kommt und den Schaden beheben kann", sagte Monn. "Schließlich ist es peinlich, wenn man das Rathaus nicht erreichen kann. Dennoch: "So ruhig wie jetzt war's noch nie bei uns - selbst in den Ferien", sagt Monn.

Und ein Gutes hat das Telefondebakel vielleicht auch: Jetzt sind die Rathausmitarbeiter einmal völlig ungestört und können den großen Stapel mit Bauanfragen abarbeiten, ohne dass es neben ihnen dauernd bimmelt. Hat doch was!