Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gautinger Paul-Hey-Mittelschule eingebrochen. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Klassenzimmer. Ob etwas abhanden gekommen ist, stand am Montagmorgen noch nicht fest, "das müssen wir erst mit den Lehrkräften abklären", so Kriminalhauptkommissar Andreas Maurer. Die komplette Spurensicherung sei bereits am Sonntag erfolgt, damit der Unterricht ohne Beeinträchtigungen am Montag stattfinden konnte. Laut Polizei muss der Einbruch in der Zeit von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntagnachmittag um 16 Uhr erfolgt sein. Wie genau sich die Täter Zugang zum Schulgebäude verschafft haben, wollte Maurer nicht verraten. "Es wurde jedoch mit massiver Gewalt vorgegangen, weshalb auch ein Sachschaden entstand". Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 089/8931330 zu melden.