Wie kalt es in den vergangenen Tagen war, zeigt sich nicht nur an fröstelnden Menschen. Auch manches Gewässer ziert bereits etwas Eis. Doch das glitzert womöglich nur kurz im Sonnenlicht wie hier auf dem Maisinger See. Denn für das Wochenende sind etwas höhere Temperaturen prognostiziert. So richtig warm dürften sich die maximal fünf Grad am Samstag wohl nicht anfühlen - doch das Eis wird dadurch jedenfalls nicht dicker. Betreten sollte man es ohnehin nirgends, warnt die DLRG.