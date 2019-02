24. Februar 2019, 22:26 Uhr Lindauer Autobahn Faschings-Polizist aus dem Verkehr gezogen

Mehrere Warnbaken hat ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 96 Richtung Lindau umgemäht. Die Meldung erreichte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck gegen 5.35 Uhr. Vor Ort - kurz vor der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen - fanden die Beamten zwar die beschädigten Warnbaken, jedoch keinen Verursacher. Den entdeckten sie kurz darauf an der Tankstelle nahe der Anschlussstelle: einen "Kollegen", nämlich einen 45-jährigen aus dem Landkreis Mindelheim, der sich für eine Faschingsfeier in München als Polizist verkleidet hatte. Bei der frühmorgendlichen Fahrt nahm er es wohl mit Alkohol im Straßenverkehr nicht mehr so genau. Die Polizei stellte einen Wert von 0,9 Promille fest. Sein Führerschein wurde eingezogen. Am Auto des Faschingsbesuchers entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro, an den Autobahneinrichtungen von 2000 Euro.