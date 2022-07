Der Ammersee - natürlich wird hier gerne geheiratet. Vor allem in Herrsching mit seinem hübschen Kurparkschlösschen.

Anna Maria Sterl hat als Standesbeamtin 34 Jahre lang Paare verheiratet - ist aber selbst nie eine Ehe eingegangen. Warum das so ist und wie sich Hochzeiten über die Zeit verändert haben.

Interview von Pauline Graf

Anna Maria Sterl hat sich vorbereitet. Auf den Tisch des Eiscafé Riva nahe der Seepromenade legt die ehemalige Standesbeamtin ein eng beschriebenes DIN-A4-Papier. Damit sie "kein Detail vergesse", hat die gebürtige Herrschingerin alles aufgeschrieben. Themen, zu denen die Zeitung sie befragen könnte: ihre Ausbildung, ihren Werdegang, skurrile Anekdoten auf dem Standesamt. Immer, wenn über einen ihrer Stichpunkte auf dem Zettel gesprochen wurde, hakt ihn Anna Maria Sterl gewissenhaft ab. Daten hat sie auf den Tag genau notiert - auch wenn sie 34 Jahre zurück liegen: Am 1. Januar 1988 wurde Sterl Standesbeamte in Herrsching - und hat ihren Arbeitgeber seitdem nicht ein Mal gewechselt. Damals kam sie frisch von der Ausbildung, Ende Juni ist sie nun in den Ruhestand gegangen. Einen Blumenstrauß vom Bürgermeister hat sie schon bekommen.