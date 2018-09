12. September 2018, 22:28 Uhr Leoni Verhüllt

Himbsel-Villa in Leoni wird renoviert. Eine Tiefgarage lehnt der Gemeinderat ab

Von Sabine Bader, Leoni

Einen äußerst ungewohnten Anblick bietet den Vorüberfahrenden derzeit die Vorderfront der Himbsel-Villa in Leoni. Das bekannte Gebäude, das der Architekt, Stadtplaner und Visionär Johann Ulrich Himbsel 1842 in Leoni errichtete, ist neuerdings hinter einer Plane verborgen. Das Haus war Radlern wie Spaziergängern stets wegen seiner schönen Fassadenbemalung aufgefallen. Himbsel war befreundet mit bekannten Münchner Malern wie Wilhelm von Kaulbach, Karl Rottman, Moritz von Schwind und Friedrich Dürck. Von ihnen und einigen anderen stammen auch die einzigartigen Wandgemälde im dem als Pinakothek ausgestatteten Treppenhaus des Gebäudes. Vermutlich waren die Wand- und Deckengemälde ein Dankeschön an den großzügigen Gastgeber, der gerne zu rauschenden Festen am See einlud. Kein Wunder also, dass das Haus angesichts seiner Historie und Optik unter Denkmalsschutz steht. Derzeit wird das Gebäude innen wie außen renoviert. Das Ganze ist laut Landratsamt genehmigt.

Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Berger Gemeinderat mit Bauwünschen auf dem Areal beschäftigt. Denn die neue Eigentümerin hatte geplant, eine Tiefgarage auf dem Gelände zu errichten. Gemeinderat und Landratsamt hatten den Bauantrag allerdings abgelehnt.

In der jüngsten Sitzung am Dienstagabend hatte sich das Berger Gremium erneut mit der Angelegenheit zu befassen. Die Bauwerberin hatte dafür ihren Bauantrag modifiziert. Jetzt soll die Tiefgarage, die im östlichen Grundstücksteil geplant ist, 114 Quadratmeter groß werden. Doch auch diese Planung konnte die Berger Gemeinderäte nicht überzeugen. Das Gremium lehnte den Bau der Tiefgarage erneut ab. Die Gemeinde begründet ihre Haltung damit, dass das Gelände im Außenbereich liege, und es keine Gründe für eine Privilegierung des Vorhabens gebe. Eine Bebauung beeinträchtige laut Gemeinde die "natürliche Eigenart der Landschaft und des Denkmalschutzes".