26. April 2019, 17:21 Uhr Landwirtschaft Diese Andechserin will Bayerische Milchkönigin werden

Beatrice Scheitz aus Erling hat es neben sechs anderen jungen Frauen ins Finale geschafft.

Von Ute Pröttel, Andechs

Sie liebt Ziegenmilcheis und trinkt ihren Kaffee mit Milch, nicht mit Kaffeesahne. Und sie hat große Ziele: Beatrice Scheitz will Bayerns nächste "Milchkönigin" werden. Was das zweijährige Ehrenamt mit sich bringt, weiß die 22-Jährige genau. Schon als kleines Mädchen haben sie die Auftritte der Milchkönigin auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest in München begeistert. Alle vier Jahre begleitete sie ihre Eltern, Evi und Georg Scheitz, dorthin, weil die dort einen Biomilchstand betreuten.

Dass sie es nun mit sechs weiteren Anwärterinnen in die Endauswahl um den Titel geschafft hat, sorgt für Aufregung auf dem Tannhof bei Erling. Denn als Milchkönigin muss man mehr können, als nur hübsch zu lächeln. Die künftige Milchhoheit muss zunächst im Internet überzeugen: Noch bis 3. Mai läuft ein Online-Voting. Mit Foto im Dirndl und Video präsentieren sich sieben jungen Damen aus ganz Bayern. Beatrice ("Trixi") Scheitz wirbt dafür auch auf ihrer Facebookseite. Die Bewerberinnen werden am Montag, 6. Mai, dann zum Gespräch nach Herrsching ins Haus der Bayerischen Landwirtschaft geladen. Dort müssen sie Fragen rund um Milch- und Landwirtschaft beantworten und die Fachjury mit ihrem Auftreten überzeugen. Ausgelobt wird der Titel vom Verband der Milcherzeuger Bayern und dem Verband milch.bayern. Für wen sich die Jury entscheidet, wird am Tag darauf verkündet und endet mit der feierlichen Krönung der neuen Milchkönigin. Das Haus der Landwirtschaft ist für die Andechserin vertrautes Terrain: 2018 nahm sie am 124. Grundkurs teil und fühlt sich dadurch den Anforderungen an das repräsentative Amt gewachsen. Der zehnwöchige Kurs ist speziell für junge Leute aus der Landwirtschaft zugeschnitten. Dort lernt man alles, was im Stall nicht so wichtig ist, erzählt Scheitz: Rhetorik, Kommunikation und öffentliches Auftreten.

Groß geworden ist Beatrice auf dem Ziegenhof ihrer Eltern in Erling. Vom Großvater, Biomilch-Pionier Georg Scheitz, hat sie das Melken gelernt, ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolvierte sie in der Molkerei ihrer Tante. "In meinem Leben war immer viel Milch", sagt sie. Wie die nicht-industriell verarbeitet wird, erlebte sie kürzlich zwei Wochen lang in einer kleinen Allgäuer Sennerei. Was sie erstaunt hat, ist, "wie oft der Senner den Käse in der Hand hat, ihn wendet, wäscht, umlagert, während er reift". Aber zum Anpacken war sich Scheitz ohnehin nie zu schade. Stolz erzählt sie, dass sie 2016 das Feuerwehrmitglied mit den meisten Einsätzen war. Und auch wenn es darum geht, die Rinder von Freund Stefan zu bändigen, kann "Trixi" hinlangen. 13 Dirndl hängen schon in ihrem Schrank. Als Milchkönigin wird wohl noch das ein oder andere hinzukommen.

Online-Voting unter http://www.milcherzeugerverband-bayern.de/Milchhoheiten-Voting/