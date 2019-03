5. März 2019, 21:40 Uhr Landkreis Starnberg Viele umgestürzte Bäume

Sturmtief Bennet richtet Schaden an, verletzt aber niemanden

Von Christian Deussing, Starnberg

Sturmtief "Bennet" hat auch im Landkreis Starnberg seine Spuren hinterlassen und am Rosenmontag sowie am Faschingsdienstag viele Bäume entwurzelt. Fast 20 Mal mussten die Feuerwehren ausrücken. Laut Polizei wurde aber niemand verletzt. Zum Glück auch nicht am Dienstagvormittag, als im Starnberger Nibelungenweg eine etwa 25 Meter hohe Fichte von einem Grundstück auf das Dach eines alten Nachbarhauses krachte, das unbewohnt ist. Der dabei entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Baum sei aber krank gewesen, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr, Andreas Kraus.

Der Sturm wehte am Montagabend in der Maximilianstraße in Starnberg ein Verkehrsschild gegen ein geparktes Auto und verursachte nach Polizeiangaben einen Schaden von etwa 400 Euro. Gegen 20.30 Uhr konnte auf der Staatsstraße kurz vor Diemendorf ein 70-jähriger Tutzinger einem abgebrochenen, größerem Ast auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Der Frontschaden an dem Wagen beläuft sich laut Polizei auf 1000 Euro. In der Gegenrichtung war in der Nacht zum Dienstag zwischen Tutzing und Diemendorf ein Baum auf die Staatsstraße gefallen, den Feuerwehrleute zersägten, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte.

Nach deren Angaben mussten unter anderem auch zwischen dem Maxhofkreisel der B 2 und dem Kreisverkehr bei Söcking sowie bei Oberbrunn umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden. Die Feuerwehr musste auf der Lindauer Autobahn zwischen Gilching und Oberpfaffenhofen auch Baustellenschilder beseitigen, die der Sturm auf die Fahrbahn geweht hatte.

Sturmböen rissen zudem ein Segelboot von einer Boje auf dem Ammersee los. Die Jolle trieb der Polizei zufolge an das Ufer nach Buch, wo die Wasserwacht das Boot sicherte.