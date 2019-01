9. Januar 2019, 10:03 Uhr Landkreis Starnberg Unfälle auf spiegelglatter Fahrbahn, weitere Hallen gesperrt

Nach dem Schneefall herrscht Chaos im Berufsverkehr in Gauting. In Herrsching und Gilching rutschen Autos von der Straße. In Tutzing werden drei Gebäude geschlossen.

Von Carolin Fries

Nach den Hallensperrungen in Starnberg zieht Tutzing nach: Die Gemeinde schließt von Mittwochmittag an drei Gebäude - wegen des schweren Schnees, der auf die Dächer drückt. Betroffen sind die Turnhallen der Mittelschule Tutzing, des Gymnasiums Tutzing sowie die Würmseehalle Tutzing, meldet die Gemeinde.

Der Schneefall hat am Mittwochmorgen an vielen Stellen im Landkreis zu Staus und Unfällen im Berufsverkehr geführt. Insbesondere die M4 von Gauting nach Neuried war nach Aussagen der Polizei Planegg "spiegelglatt", mehrere Fahrzeuge rutschten gegen 7.30 Uhr von der Fahrbahn. Die Polizei bestellte ein Streufahrzeug nach.

In Gauting selbst herrschte laut eines Polizeimitarbeiters "Chaos", weil Fahrzeuge an allen drei Bergen - Bahnhofsberg, Münchner Berg und Buchendorfer Berg - ins Rutschen kamen. Zu größeren Unfällen kam es allerdings nicht. In Gilching hatte die Polizei ebenfalls gut zu tun. Auf der Straße Richtung Weßling ereignete sich witterungsbedingt ein Auffahrunfall, in der Römerstraße fuhr sich am Morgen ein Lastwagen fest und blockierte den Verkehr.

Auch in Herrsching zählte die Polizei in den Morgenstunden sieben Unfälle auf glatter Fahrbahn, "glücklicherweise alles nur Blechschaden", so ein Polizeibeamter. Auch hier kam es auf diversen Straßen zu Staus. Lediglich in Starnberg meldete die Polizei eine ruhige Verkehrslage, wofür die Beamten die Sperrung der Bundesstraße 2 wegen Baumfällungen verantwortlich machten. Nur ein Kreuzungsunfall ereignete sich im Bereich der Inspektion am Mittwochmorgen.

Auf der S-Bahn-Strecke S8 kam es witterungsbedingt zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und Teilausfällen, wie die Bahn mitteilte. Auf der Linie S6 in Richtung München entfiel wegen einer Weichenstörung am Morgen der Halt in Gauting, Fahrgäste mussten auf den Bus umsteigen.