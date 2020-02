Bäume und große Äste blockierten auf zahlreichen Straßen die Fahrbahn. Zudem flog ein Bauzaun in ein Grundstück in Starnberg. Zwei Strecken sind gesperrt.

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" mussten die Feuerwehren im Fünfseenland seit fünf Uhr zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken. Bäume und große Äste blockierten unter anderem auf der Staatsstraße bei der Maisinger Brücke die Fahrbahn, in Possenhofen, bei Perchting und im Riedener Weg in Starnberg.

Die Verbindung zwischen Söcking und Hadorf bleibt nach Angaben der Stadt Starnberg den ganzen Montag gesperrt. Hier drohen Bäume umzustürzen. Derzeit nicht befahrbar ist die Strecke zwischen Hausen und dem Kreisel an der Waldkreuzung.

Laut Polizei konnte gegen sechs Uhr wegen eines entwurzelten Baums in der Andechser Straße in Söcking ein Linienbus nicht weiterfahren. Zudem flog ein Bauzaun in ein Grundstück an der Riedeselstraße. Verletzt wurde bislang niemand, so die Polizei.

Zudem wehte laut Feuerwehr der Sturm ein Einkaufswagenhäuschen auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Gautinger Straße in Starnberg um, eine Oberleitung im Rauscherweg in Herrsching wurde von Orkanböen heruntergerissen. Die Einsätze dauern an, es gibt noch keine Entwarnung.