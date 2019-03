5. März 2019, 21:40 Uhr Landkreis Starnberg Florett statt Degen

Die Parteien gehen den politischen Aschermittwoch eher gesittet an

Wer es besonders deftig, g'schert und laut haben will, fährt an diesem Aschermittwoch nach Passau und hört sich an, wie der politische Gegner beschimpft wird. Im Landkreis Starnberg agieren die Parteien nicht gar so derb, nehmen lieber das Florett als den Degen. Die Kreis-Grünen versammeln sich traditionell in Wörthsee. Im "Augustiner" ist an diesem Abend der Münchner Beppo Brem der Gastredner. Der Buchautor und Dozent für Nachhaltigkeit an der Uni München ist auch Sprecher der Bürgerinitiative für saubere Luft "sauba sog i". Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Der politische Aschermittwoch der SPD steht heuer unter dem Motto "Brücken bauen". Den musikalischen Teil des Abends übernimmt Erik Bertold mit seinen "Corner Kids". Der mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnete Musiker unterrichtet behinderte und nicht behinderte Kinder an Schulen und Kitas. Für die politische Show ist die SPD-Kreisvorsitzende Julia Ney zuständig. Einlass ins Theater der Schlossgaststätte Leutstetten ist von 18 Uhr an, Beginn um 18.30 Uhr.

Kein Aschermittwoch des FDP-Kreisverbands ohne Verleihung des "Silbernen Fischmessers" an besonders verdiente Liberale. Von 19.30 Uhr freuen sich im Gasthof zur Post in Aufkirchen die Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge und Matthias Fischbach, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Landtag, auf die Gäste.

Auch der CSU-Ortsverband Inning lädt zum traditionellen Fischessen ein. Es findet im Gasthaus Silberfasan statt und beginnt um 19 Uhr. Die CSU-Senioren-Union Berg möchte ebenfalls mit Mitgliedern und Freunden den Aschermittwoch verbringen. Der Fisch in der Gaststätte "Müller's auf der Lüften" wird allerdings bereits um zwölf Uhr serviert.

Aus der Reihe tanzt die Starnberger CSU, die ihre Anhänger erst am Ascherdonnerstag um 19 Uhr zum politischen Fischessen bittet. Im Wirtshaus im Tutzinger Hof gehen die Christsozialen die Fastenzeit eher nachdenklich an. Zusammen mit Stadtpfarrer Andreas Jall wollen sie zum Thema "Christsein im (politischen) Alltag - zwischen Anspruch und Wirklichkeit" diskutieren. Zugesagt hat auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling.