Mit bangem Blick wartet der Mann auf sein Urteil vor dem Landgericht München II. Der 73-jährige Erdbauunternehmer aus Starnberg weiß, dass er nach etlichen Bewährungs- und Geldstrafen vielleicht ins Gefängnis muss. Die Staatsanwältin will ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei einer Straßensperrung in Starnberg für neun Monate hinter Gitter schicken. Denn er sei laut Anklage mehrmals auf eine Polizistin zugefahren, die ausweichen musste. Das Urteil im Berufungsprozess: Er wird zu elf Monaten Freiheitsentzug verurteilt - zur Bewährung mit 4000 Euro Geldauflage und fünf Monaten Fahrverbot. Der Angeklagte atmet tief durch und schüttelt seinem Verteidiger erleichtert die Hand.

Trotzdem ist der Starnberger noch nicht aus dem Schneider. Denn die Staatsanwaltschaft prüft, in Revision zu gehen. Es sei eine extrem knappe Ausnahmeentscheidung gewesen, erklärt der Vorsitzende Richter Andreas Zeug. "Sie müssen aufpassen und Ihr Temperament zügeln", warnt er den Angeklagten. Bei einem geringsten Vergehen könnten auch vorherige Bewährungen widerrufen werden. "Und dann geht es um mehrere Jahre, die Sie ins Gefängnis müssen", mahnt der Richter den weitgehend geständigen Mann, der bereits dreimal Polizeisperren in der Region missachtet und in einem Fall sogar einen Beamten bei Oberbrunn angefahren hatte. Überdies war er elfmal ohne Führerschein am Steuer erwischt und wegen Umweltdelikten verurteilt worden.

Der letzte Vorfall wegen Widerstands ereignete sich am 10. April vorigen Jahres, als die Polizei wegen eines Brandes im Starnberger Gewerbegebiet den Verkehr umleiten musste. Doch der Angeklagte ignorierte uneinsichtig die Sperre und die Anweisungen von zwei Beamten, um mit seinem Auto sein Firmengelände zu erreichen. "Es brannte direkt nebenan auf einem Betriebsgelände, nur zwei Stunden vorher waren bei mir Tanks mit 17 000 Litern Diesel befüllt worden", schildert der Unternehmer die Situation. Dies habe er den Polizisten auch mitgeteilt.

Doch die Beamten widersprechen der Behauptung, sie hätten von befüllten Dieseltanks etwas erfahren. Der SUV-Fahrer habe sich geweigert, zu seinem Grundstück zu Fuß zu gehen, berichtet die 35-jährige Polizistin im Prozess. "Er war wütend und aggressiv und fuhr immer wieder ein Stückchen auf mich zu", sagt die Beamtin, die damals nur einen guten Meter vor der Motorhaube stand. "Ich ging dann zur Seite, damit er nicht komplett durchdreht", erinnert sie sich. Er habe sich auch nicht von den Anweisungen ihres Kollegen beeindrucken lassen und sei dann einfach durchgefahren.

Der 73-Jährige beteuerte, nur versehentlich von der Bremse seiner Automatikschaltung gerutscht und deshalb einige Zentimeter mit seinem Wagen nach vorn gerollt zu sein. Doch die Staatsanwältin hält diese Aussage für völlig unglaubwürdig und wirft dem Angeklagten vor, dass er nur "seinen Kopf durchsetzen wollte". Nun weiß der Mann, dass er sich nichts mehr erlauben darf - sonst droht der Knast.