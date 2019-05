28. Mai 2019, 08:54 Uhr Kunst Gedenk-Ausstellung für Hannelore Jüterbock

Eine Schau im Marstall Berg zeichnet die Entwicklung der 2018 gestorbenen Malerin nach, die mit ihrem 30 Meter langen Protestbild gegen die Begradigung des Lüßbachs berühmt geworden ist.

Von Katja Sebald

Bunte Stelen der Künstlerin, die seit Anfang der Achtzigerjahre im Berger Ortsteil Allmannshausen gelebt hatte. (Foto: Arlet Ulfers)

Es hätte wohl keinen passenderen Ort für diese letzte große Ausstellung mit Bildern von Hannelore Jüterbock geben können: Die Künstlerin, die seit Anfang der Achtzigerjahre im Berger Ortsteil Allmannshausen gelebt hatte, gilt als Entdeckerin des Marstalls von Schloss Berg. Mit der ihr eigenen Vehemenz setzte sie sich für eine Nutzung des ehemals königlichen Gebäudes als Kultur- und Ausstellungssaal ein. Um die Kräfte zu bündeln, gründete sie den Kulturverein Berg. Auch die Ateliertage Berg/Icking gehe auf ihre Initiative zurück. Vor einem Jahr starb die Malerin im Alter von 80 Jahren. Jetzt hat ihre Tochter Sabina Sciubba eine Retrospektive mit Bildern aus vier Jahrzehnten zusammengestellt, die noch am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag täglich von 14 bis 19 Uhr zu sehen ist.

Die Malerin war 2018 gestorben. (Foto: Georgine Treybal)

Das legendäre Bild, mit dem die gebürtige Berlinerin Hannelore Jüterbock 1986 weithin Furore machte, fehlt leider in der Ausstellung. Aus Protest gegen die geplante Begradigung des Lüßbachs malte die Künstlerin, die viele Jahre für die Grünen im Berger Gemeinderat saß, auf eine unbedruckte Rolle Zeitungspapier ein fast dreißig Meter langes Portrait des Bachs und stellte es in ihrem Atelier auf, einem alten Stall in Allmannshausen. Aus zwei versteckten Lautsprechern war Wassergeplätscher zu hören. Nachdem eine Zeitung irrtümlich berichtet hatte, die Künstlerin habe den Bach selbst durch ihr Atelier umgeleitet, schlugen die Wogen unerwartet hoch - und die politisch engagierte Malerin war schlagartig berühmt. Das Riesenbild liege noch im Speicher ihres Ateliers, sei aber zu fragil, um es noch einmal auszustellen, sagte sie noch zu Lebzeiten.

Zu sehen sind aber zwei ihrer "Inspiration-Bilder", mit denen sie in den Neunzigern noch mal Elemente von Aktion und Happening aufleben ließ. Jüterbock malte damals live vor Publikum und ließ sich dabei von der Gitarrenmusik ihres Sohnes Christian Sciubba inspirieren. Eines dieser Bilder entstand 1994 im Berger Marstall bei der Feier zum 100. Geburtstag von Oskar Maria Graf: Inmitten der heftig gestischen Farbspuren erkennt man den Kopf eines Mannes mit Hut und breiter Nase.

Jüterbocks Gemälde "Inspiration Oskar Maria Graf." Reproduktion: Arlet Ulfers (Foto: )

Abstrakte Farbmalerei als Ausdruck von Naturstimmungen sollte später das Markenzeichen von Hannelore Jüterbock werden. Seit Mitte der Neunziger malte sie die Hälfte des Jahres in Südfrankreich, wo sie nacheinander an verschiedenen Orten Ateliers hatte. Nur während der Sommermonate kam sie nach Allmannshausen und brachte ihre vom Licht des Südens durchstrahlten Gemälde mit. Fanden sich in früheren Arbeiten noch deutliche Bezüge zur Welt der Dinge, etwa Segelboote, Gebäude oder felsige Küstenlinien, so wurde sie im Lauf der Jahre immer mehr zur "Lichtsucherin", wie sie selbst einmal sagte: Sie bemalte nun freistehende Stelen aus Glas oder Plexiglas und beschränkte sich auf kraftvolle Farbspuren.

Auch ihr Malerkittel ist ein Exponat der Ausstellung in memoriam Hannelore Jüterbock. (Foto: Arlet Ulfers)

Die Ausstellung im Marstall zeichnet nun diese Entwicklung nach. Sie präsentiert Kompositionen in zarten Pastellfarben, weibliche Akte mit zunächst nur abstrahierenden Tendenzen. Es folgen sehr schöne Arbeiten aus den Achtzigern, deren erdige Töne wohl vom Allmannshauser Filz inspiriert sein dürften: Auf hochformatigen Spanplatten kombiniert die Malerin nun Braun, Ocker und Naturtöne. "Die Schöne im Moor" heißt ein surreal anmutendes Bild von 1988: Wie aus dem Nebel taucht darin ein Frauenkopf auf. Dann verändert sich die Palette völlig: Typisch sind nun die Kompositionen aus leuchtendem Blau und strahlendem Gelb. Mit den in Südfrankreich entstandenen Bildern holten sich viele Berger die Sonne des Mittelmeers in ihre Wohnzimmer, auch das Trauzimmer der Gemeinde zierte jahrelang eine solche südliche Landschaftsstimmung.

Jüterbock erlebte in den Neunzigern ihre größten Erfolge: 1992 erhielt sie den "Silbernen Löwen" der Stadt Venedig, im gleichen Jahr stellte sie als einzige Deutsche bei der Expo in Sevilla aus. 1995 wurde ihr die König-Ludwig-Medaille verliehen, 1997 wurde sie in einem europäischen Wettbewerb in Fréjus ausgezeichnet.