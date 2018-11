1. November 2018, 17:12 Uhr Kulturpreis des Landkreises Starnberg Streiter für bayerische Lebensart

Kulturpreisverleihung 2018 Starnberg Kulturreferentin Barbara Beck (links) und Landrat Karl Roth (rechts) verliehen die Starnberger Kulturpreise 2018 an (v.l.) die Herrschinger Archivarin Friedrike Hellerer, den ehemaligen Kreisheimatpfleger Willi Großer und das Kaiserin Elisabeth-Museum in Possenhofen, vertreten durch dessen Leiterin Rosemarie Mann-Stein.

Der frühere Kreisheimatpfleger Willi Großer erhält die Auszeichnung. Anerkennungspreise bekommen Archivarin Friedrike Hellerer und der Verein Kaiserin-Elisabeth-Museum.

Von Katja Sebald, Starnberg

Spät aber doch noch: Am vergangenen Dienstag wurde der 84-jährige Willi Großer für sein Lebenswerk mit dem Kulturpreis des Landkreises Starnberg in der Kategorie Denkmal-, Heimat und Archivpflege ausgezeichnet. Einen Anerkennungspreis erhielten die Herrschinger Archivarin Friedrike Hellerer für ihre Forschung zur NS-Geschichte in der Region und das Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen für langjähriges ehrenamtliches Engagement.

"Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das erleben darf: meinen eigenen Nachruf hören", sagte Willi Großer nach einer sehr persönlichen Laudatio von Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger. Der hatte nicht nur Großers langjährige Arbeit als Kreisheimatpfleger, seine Verdienste um den Starnberger Heimat- und Volkstrachtenverein, um die Pflege von Tracht, Musik, Volkstanz, Mundartdichtung, Volkskunde und Brauchtum hervorgehoben, sondern auch seine Vorbildrolle für mehrere Generationen von Starnbergern. Nicht zuletzt aber hatte er den Humor des Preisträgers gelobt, seine einmalige Begabung als Unterhalter und seine Freude an bayerischer Lebensart bei gleichzeitig entschiedener Ablehnung von Klischeebildung und Übertreibungen. Nach Meinung der Jury war es "höchste Zeit, dass Großer für seine Lebensleistung geehrt wird", bereits 1987 hatte er die Bürgermedaille der Stadt und 2001 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Großer stiftete das Preisgeld von 4000 Euro für die Almeida-Sozialstiftung, für die Ausmalung der Starnberger Stadtpfarrkirche und für die Jugendarbeit des Trachtenvereins. Er habe noch nie "einen Leichenwagen mit Anhänger" gesehen, sagte er zur Begründung und wünschte sich: "Jeder, der in unserer schönen Heimat leben darf, müsste in irgendeiner Weise ein Heimatpfleger sein." Die "Starnberger Fischerbuam" umrahmten den Festakt musikalisch, die Jugend- und Kindergruppe des Trachtenvereins tanzte zum Abschluss für den Geehrten.

Die Historikerin Friedrike Hellerer beschäftigte sich in ihrer Magisterarbeit mit der ehemaligen NS-Reichsfinanzschule in Herrsching und in ihrer Dissertation, die sie 2014 abschloss, mit der Geschichte der NSDAP im Landkreis Starnberg. In ihrer aktuellen Forschungsarbeit widmet sie sich den Opfern des NS-Regimes in der Region. Die Jury zeichnete sie für ihren Einsatz wider das Vergessen aus: "Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass unsere Geschichte nicht in Vergessenheit gerät." Auch Regine Hilpert-Greger hob in ihrer Laudatio Hellerers Ansatz eines "Verstehens von unten" und ihr Bemühen, "menschliche Schicksale sichtbar zu machen" hervor. Hellerer arbeitet seit 2004 im Archiv der Gemeinde Herrsching, das sie selbst aufgebaut hat. Sie setzt sich für eine Vernetzung der Archivare in der Region ein und präsentiert die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit in Vorträgen, Führungen und Ausstellungen.

Anerkennenswert war für die Jury auch die Arbeit des 2005 gegründeten Vereins, der das Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen betreut. Die Jury wollte "neben dem großen ehrenamtlichen Einsatz" insbesondere die "kindgerechte Vermittlung der Heimatgeschichte" würdigen. Die langjährige Vereinsvorsitzende Rosemarie Mann-Stein und zwanzig weitere Museumsführerinnen haben das kleine Museum zu einem international gefragten touristischen Anziehungspunkt in der Region gemacht. Laudator Albert Luppert lobte das "zeitgeschichtliche Juwel, das jährlich fast 10 000 Besucher anzieht". Er hob aber auch ausdrücklich die Verdienste des verstorbenen Starnberger Antiquars Paul Heinemann und seiner Frau Anita hervor: Mit ihrer Sammlung, die von der Gemeinde Pöcking angekauft wurde, hatten sie den Grundstein für das Museum gelegt.