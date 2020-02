Es könnte alles so harmonisch sein. "Schee ist die Zeit", heißt es in einem Lied, das der Landfrauenchor im Gasthof Widmann in Gilching singt, dazu gibt es Weißbier, Brezn und Würstl. Der Bayerische Bauernverband hat zum Kreisbauerntag geladen. Gut 200 Bauern, Jäger, Verbandsvertreter und Lokalpolitiker sind gekommen. Doch an diesem Sonntag steht die Veranstaltung unter dem Eindruck einer aufgeheizten Stimmung. In den vergangenen Monaten demonstrierten Bauern im ganzen Land immer wieder gegen neue Umweltschutzvorgaben, strengere Düngeregeln und Preisdumping. Es war jedenfalls schon mal ruhiger vor dem Kreisbauerntag, der heuer zum zweiten Mal in Gilching stattfand. Deshalb hatte die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) vor ihrem Auftritt fest mit Protesten gerechnet, "wenigstens ein paar Traktoren, die sich mir in den Weg stellen". Stattdessen blickt sie in einen fast leeren Saal, als sie ankommt. Das liegt jedoch vor allem daran, dass die Landwirte da noch in der St.-Vitus-Kirche beim Gottesdienst weilen. Erst allmählich füllt es sich.

Ruhige Stimmung herrscht allerdings nicht. "Wir müssen immer mehr Regeln beachten, da dürfen wir bald gar nichts mehr", sagt ein Landwirt aus Seefeld. Doch mit steigenden Anforderungen erhöhten sich nun einmal auch die Produktionskosten für Milch, Eier, Fleisch und Gemüse. "Aber einen g'scheiten Preis will keiner zahlen", sagt er. Georg Zerhoch, Forstwirt aus Frieding, nickt. In der öffentlichen Diskussion kämen Bauern zu schlecht weg, sagt Zerhoch. Die Bundesregierung tue nichts dagegen. "Ehrlich gesagt: Das kotzt mich an", sagt Zerhoch. Daran ändere auch nichts, dass die Koalition in Berlin nun eine Milliarde Euro an die Landwirte verteilen will, um die Auswirkungen der Regelverschärfungen zu kompensieren.

In entsprechend reservierte Gesichter blickt Agrarministerin Kaniber, als sie aufs Podium tritt. Gleich zu Beginn ihrer gut einstündigen Rede spricht sie über die Bauernproteste der jüngsten Zeit. Auch sie sei der Meinung, dass den Landwirten zu viele Veränderungen in zu kurzer Zeit zugemutet würden. Doch der Ton, in dem manch Betroffener seinen Unmut darüber kundtut, erschrecke sie. Die "Bauernmilliarde", wie sie genannt wird, sei keineswegs als "Schweigegeld" gemeint, um die Proteste einzudämmen. Das hätten aber einige so interpretiert. "Dass es nicht so ist, muss einem doch der gesunde Menschenverstand sagen", meint Kaniber. Es brauche nun einmal Zuschüsse, um etwa die neue Düngeverordnung umzusetzen.

Überhaupt, bei der Düngeverordnung sei sie es, die im Bundesrat Erleichterungen für die Bauern durchzusetzen versuche. Dann kritisiert Kaniber vermeintlich utopische Tierschutzforderungen der Grünen, überzogene Erwartungen an Bauern in Sachen Umweltschutz oder Leute, die für Biolebensmittel nicht mehr Geld ausgeben wollen als für Billigprodukte. "Es laufen viele G'scheithaferl rum", sagt Kaniber. Diese machten die gesamte Landwirtschaft für die Fehler "einiger schwarzer Schafe" verantwortlich. Die Bauern hätten mehr Wertschätzung verdient, sagt Kaniber. Für solch charmante Sätze bekommt sie Applaus.

Doch Forstwirt Georg Zerhoch kann den Beschwichtigungsversuchen wenig abgewinnen. Anfang des Jahrtausends habe Gerhard Schröder die SPD-Anhänger mit seiner Agendapolitik vergrault. "Genauso verraten CDU und CSU mit ihrer Agrarpolitik heuer eine ihrer größten Wählergruppen, uns Bauern", sagt Zerhoch. Georg Zankl, Kreisobmann des Bauernverbandes, hofft derweil auf himmlischen Beistand. Im morgendlichen Gottesdienst, erzählt er, habe man eine Kerze entzündet. Er hat sie mit hinüber in den Gasthof getragen. Vielleicht helfe sie ja, dass sich für die Bauern bald einiges bessert.