1. August 2019, 22:07 Uhr Krailling Runder Tisch zum Kult-Art

Wie soll es mit dem Kult-Art in Krailling weitergehen? Dieser Frage wird sich ein runder Tisch annehmen. Wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, sollen alle bisher Mitwirkenden sowie Interessierte ein neues Konzept erarbeiten. Ziel soll es sein, das Fest so zu organisieren, dass sich der Aufwand für die Gemeinde auf einen verträglichen Rahmen beschränkt. Wegen der hohen Kosten hatte die Gemeinde das Kult-Art für das kommende Jahr bereits abgesagt.