12. April 2019, 18:36 Uhr Krailling Kinder ohne Betreuung

In Krailling fehlen Hortplätze für Schulanfänger - für berufstätige Eltern eine schwierige Situation: Sie monieren Planungsfehler der Gemeindeverwaltung.

Von Carolin Fries

Tanja Walter spricht von einem "ganz großen Loch", in das ihre Familie am Donnerstag gefallen ist. Der Grund ist ein Brief, ein paar gedruckte Zeilen nur: Für die älteste Tochter gibt es von September an keinen Hortplatz in der Gemeinde. Seit dieser Nachricht steht das Ehepaar Walter Kopf. Die Richterin und der Rechtsanwalt, beide berufstätig, wägen diverse Möglichkeiten ab, denken mal in die eine, mal in die andere Richtung. Umzug, Schulwechsel, den Job kündigen? Doch bislang ohne akzeptables Ergebnis. Der Schulbeginn im Herbst, auf den sie sich alle so gefreut hatten, schwebt nun wie ein Damoklesschwert über ihnen.

Sandra Hettinger, Tanja Walter, Jenny Choi-Louis, Sylvia Schlunke und Martina Vierkötter haben für ihre Kinder keinen Hortplatz. Insgesamt haben zehn Familien eine Absage bekommen. (Foto: Nila Thiel)

Die Walters sind nicht alleine. Zehn Kraillinger Familien, die sich um einen der Plätze im einzigen Hort der Gemeinde bewarben, haben eine Absage bekommen. Für sie ist klar: Die Gemeinde hat sie übersehen, hat geschlafen. Denn alle ihre Kinder waren die vergangenen Jahre im Caritas-Kinderhaus betreut, alle mit langen Buchungszeiten. "Bis auf drei, vier Plätze ist das eine mathematische Übung, den Bedarf auszurechnen", sagt Marc Schlunke. Der 47 Jahre alte Personalleiter eines Unternehmens bastelt im Job scheinbar unmögliche Arbeitszeitmodelle für seine Mitarbeiter zusammen - und ist fassungslos darüber, dass die Gemeinde an der Grundversorgung scheitert. Warum hat in den vergangenen Jahren niemand den Betreuungsbedarf bei den Eltern abgefragt? Warum haben nicht frühzeitig Gespräche mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) als Träger stattgefunden?

Kraillings Geschäftsleiter Franz Wolfrum sagt, er könne nicht wissen, wie viele der etwa 300 Grundschüler einen der 110 Hortplätze haben wollen, wie viele sich für die Mittagsbetreuung anmelden - aktuell sind es etwa 50 Kinder - und wie viele Interesse an einem Platz in den Ganztagsklassen haben (aktuell etwa 80 Kinder). Er ist aber optimistisch, eine Lösung zu finden. Als die Hortplätze vor vier Jahren schon einmal knapp wurden, richtete man eine zusätzliche Gruppe ein. "Wir sind damals wie heute an Kapazitätsgrenzen gestoßen und werden eine Lösung finden." Er könnte sich zum Beispiel vorstellen, in Absprache mit der Schule einen zusätzlichen Hortraum einzurichten; beide Einrichtungen befinden sich unter einem Dach. Voraussetzung sei freilich die Zustimmung des Gemeinderates und der Fachaufsicht im Landratsamt. Dann fehle "nur" noch das Betreuungspersonal.

BRK-Geschäftsführer Jan Lang sagt: "Wenn es eine gesicherte Raumsituation gibt, gehen wir auf die Suche nach der entsprechenden Fachkraft." Er betont, dass es keinen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz gibt und die Gemeinde Krailling landkreisweit die höchste Quote habe, was die Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Hort betrifft. "Hier wird auf die Falschen gehauen." Auch Kritik an der Vergabepraxis der insgesamt 24 freien Hortplätze weist er zurück. In allen Familien, die eine Zusage bekamen, seien beide Elternteile berufstätig. Zwar könne er mit den Eltern fühlen, die nun nicht wissen, wie es im September weitergehen soll, ob sie Arbeitszeiten reduzieren oder privat eine Betreuung organisieren müssen. Doch "eine feste Zusage kann ich nicht machen", sagt Lang.