31. Januar 2019, 22:25 Uhr Rücktritt der Kraillinger Bürgermeisterin Die Stellvertreterin

Die 74-jährige Karin Wolf übernimmt nach dem Rücktritt von Christine Borst die Amtsgeschäfte im Kraillinger Rathaus - und ist durchaus mit Freude bei der Sache.

Von Michael Berzl

Den Arbeitsvertrag für eine neue Mitarbeiterin im Bauhof hat sie schon unterschrieben, Zahlungsanweisungen und eine Neufassung der Ortvorschriften mit geänderten Regeln bei der Anleinpflicht für Hunde. Außerdem einen Packen Geburtstagsgratulationen. Karin Wolf ist jetzt die Chefin im Kraillinger Rathaus, seit die gewählte Bürgermeisterin Christine Borst aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt hat. Als Stellvertreterin übernimmt Wolf nun vorübergehend den Posten, und das bringt eine Menge Arbeit mit sich. Und viele Unterschriften.

"Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich es einmal so weit schaffe", scherzt die 74-Jährige, als sie ihren Tagesablauf schildert. Bisher sitzt sie als Einzelkämpferin für die Unabhängigen Wähler Krailling (UWK) im Gemeinderat. Jetzt ist sie jeden Vormittag von neun Uhr an im Büro, also im Rathaus. Mit dem Geschäftsführenden Beamten Franz Wolfrum bespricht sie dann, was zu tun ist. "Ich fühle mich gut aufgehoben bei der Verwaltung", sagt Wolf. Sie übernehme nun die Aufgaben der Bürgermeisterin, "ohne Einschränkungen", sagt Wolfrum über seine derzeitige Chefin. Dennoch versuche man, einige Termine in die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Das gilt zum Beispiel für die Bürgerversammlungen, die eigentlich im März stattfinden sollten, nun aber erst für den Herbst angesetzt werden. Ein Wirtschaftsempfang, der im April geplant war, wird abgesagt. "Aber das Tagesgeschäft läuft weiter", betont Wolfrum.

Aktenstudium am Wohnzimmertisch: Die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Wolf nimmt sich auch mal Arbeit mit nach Hause. (Foto: Georgine Treybal)

Dazu gehören eine Feuerwehrversammlung oder eine Geburtstagsgratulation ebenso wie ein Termin im Starnberger Landratsamt oder der Neujahrsempfang mit mehr als 100 Gästen in der vergangenen Woche. Am kommenden Wochenende nimmt Wolf an einer Tagung in der Politischen Akademie in Tutzing teil, bei der es um Kommunalpolitik geht. Wenn Wolf von ihren neuen Aufgaben erzählt, ist ihre Begeisterung unüberhörbar: "Mir macht das ja Spaß, diese Arbeit. Es ist ja nicht so, dass man mich da hintragen müsste."

Und das in einem Alter, in dem sie wegen der gesetzlichen Altersgrenze nicht mehr für das Amt eines hauptamtlichen Bürgermeisters kandidieren dürfte. Der Vorteil: Sie ist schon lange nicht mehr berufstätig und hat daher Zeit, sich um die Belange der Kommune zu kümmern. Zudem ist ihr das Metier nicht ganz fremd, denn sie hatte früher bei der Stadt München im Kommunalreferat und in der Liegenschaftsverwaltung gearbeitet. Als Stellvertreterin im Kraillinger Rathaus konnte sie schon mehrfach üben, nicht nur als Urlaubsvertretung, denn Borst musste schon mehrfach krankheitsbedingt pausieren, auch schon für mehrere Monate. Nachdem die 64-Jährige vergangene Woche vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden war, wo eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde, erklärte sie ihren Rücktritt.

Der Ablauf bis zur Neuwahl "Schweren Herzens", so schreibt die Kraillinger Bürgermeisterin Christine Borst in eine persönlichen Erklärung vom Mittwoch, habe sie sich entschieden, den Gemeinderat um vorzeitige, krankheitsbedingte Entsendung in den Ruhestand zu bitten. Was wie ein Schlusspunkt klingt, ist gleichzeitig der Anfang eines längeren Prozederes, das im ungünstigsten Fall erst am Pfingstmontag abgeschlossen ist. Zunächst muss ein Amtsarzt aus dem Gesundheitsamt feststellen, ob die Rathauschefin tatsächlich dienstunfähig ist, erklärt Holger Albertzarth, der Leiter der Kommunalaufsicht im Starnberger Landratsamt. Auf Grundlage des ärztlichen Gutachtens entscheidet dann der Gemeinderat als Dienstherr, ob die Bürgermeisterin aus ihrem Amt entlassen wird. Diese Abstimmung ist für die Sitzung am Dienstag, 26. Februar, vorgesehen. Wenn Borsts Bitte entsprochen wird, endet ihre Amtszeit automatisch drei Monate nach dem auf die Entscheidung folgenden Monatsende, also Ende Mai; auf Antrag aber auch früher. Für die Neuwahl gilt ebenfalls eine Dreimonatsfrist; den genauen Termin setzt das Landratsamt fest. Geplant ist derzeit, die Wahl in Krailling auf den Tag der Europawahl zu legen, also auf den Sonntag, 26. Mai. Dafür ist allerdings eine Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums notwendig, weil Wahlen auf kommunaler Ebene eigentlich nicht am selben Tag wie Bundestags-, Landtags- oder Europawahlen stattfinden sollen. Eine Stichwahl müsste zwei Wochen danach stattfinden. Das wäre am Pfingstsonntag. rzl

Eigentlich hätte Borst einige zum Teil umstrittene Großprojekte wie die Erneuerung der Ortsmitte, das Betreute Wohnen beim Caritas-Altenheim oder die Schulsanierung noch gerne selbst zu Ende gebracht. "Da werden wir nicht locker lassen", versichert Rathaus-Geschäftsführer Wolfrum. "Wir werden da nichts stoppen. Wir werden weitermachen wie bisher." "Da ist vieles schon in trockenen Tüchern", ergänzt Wolf. Nun muss es auch ohne die scheidende Bürgermeisterin weitergehen, die in der Vergangenheit viel Energie investiert hat, um ihre Ziele zu erreichen. Vielleicht zu viel Energie.