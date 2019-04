7. April 2019, 12:51 Uhr Wahlen SZ-Podiumsdiskussion: Wer wird Bürgermeister von Krailling?

Die Starnberger SZ lädt zur Debatte mit den drei Bewerbern um den Chefsessel im Rathaus. Am Freitag, 12. April, liefern sich die Kandidaten den Schlagabtausch.

Von Carolin Fries

Es wird eine Wahl werden, wie sie die Kraillinger lange nicht hatten: Am 12. Mai sind etwa 5400 Wahlberechtigte aufgerufen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger von Bürgermeisterin Christine Borst (CSU) zu wählen, die Ende Januar - knapp eineinhalb Jahre vor den regulären Neuwahlen - aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.

Der Posten wird für sieben Jahre besetzt

Es gibt also keinen Amtsinhaber, gegen den konkurriert werden muss. Zudem wird das kommunale Spitzenamt für sieben anstatt sechs Jahre besetzt. Spannend wird zudem, ob die CSU ihre jahrzehntelange Vorherrschaft verteidigen kann - seit mindestens 1972 stellt sie das Gemeindeoberhaupt.

‹ › Rudolph Haux (FDP) 1. Ihr Lieblingsplatz in Krailling? Biergarten der Kraillinger Brauerei 2. Starnberger See oder Ammersee? Starnberger See 3. Klassik oder Rock? Klassik & Jazz für mich; Rock & Pop mit meinen Kindern 4. Lieber Schweinshaxn oder Wok? Wok und Schubecks Gerichte mit Geschichte. 5. Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? Mit dem Mountainbike durch das Fünfseenland radeln und für Familie und Freunde kochen. 6. Welches Buch lesen Sie derzeit? "Homo Deus" von Harari 7. Haben Sie ein Idol? Nein 8. Ihre Lebensweisheit? Ein Reim meiner Mutter, dessen ganze Tragweite ich erst als Erwachsener erkannte. Sie sagte sehr oft zu uns Kindern: "Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg' auch keinem andern zu." Bild: Georgine Treybal

‹ › Adrienne Akontz (Grüne) 1. Ihr Lieblingsplatz in Krailling? Es gibt viele, die Sanatoriumswiesen, den Berger Weiher und meinen Garten. 2. Starnberger See oder Ammersee? Eigentlich Ammersee, weil es hier noch ruhige Plätze gibt, häufiger besuche ich den Starnberger See, weil er besser erreichbar ist. 3. Klassik oder Rock? Je nach Stimmung, Klassik, Ethno, Soul bis hin zur Neuen Volksmusik. 4. Lieber Schweinshaxn oder Wok? Auch beides, aber Fleisch bitte aus Bio-Landwirtschaft und artgerechter Tierhaltung. 5. Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? Bergwandern. 6. Welches Buch lesen Sie derzeit? Eva Melandri, " Alle außer mir", sehr empfehlenswert. 7. Haben Sie ein Idol? Nein. 8. Ihre Lebensweisheit? Bitte in 30 Jahren noch mal fragen. Bild: Georgine Treybal

‹ › Henrik Jörgens (CSU) 1. Ihr Lieblingsplatz in Krailling? Sportplatz des TV Planegg-Krailling. 2. Starnberger See oder Ammersee? Der Starnberger See, auch weil ich darauf Rudern gehe. 3. Klassik oder Rock? Große Chorwerke, Klassik Charts (klassische Musik auch neu interpretiert mit Pop- und Rock-Elementen). 4. Lieber Schweinshaxn oder Wok? Dann doch Schweinshaxn. 5. Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? Sport (Triathlon), Wandern in den Bergen und die Landschaft genießen. 6. Welches Buch lesen Sie derzeit? "Serengeti darf nicht sterben" von Bernhard und Michael Grzimek. 7. Haben Sie ein Idol? Besser passt Vorbilder. Dürfen es auch zwei sein? Philipp Lahm und Alois Glück. 8. Ihre Lebensweisheit? Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen (Frank Kafka). Bild: Nila Thiel Wird geladen ...

Zur Wahl stehen Adrienne Akontz (Grüne), Rudolph Haux ( FDP) und Henrik Jörgens (CSU). Nur Akontz, 47, ist als Gemeinderätin bereits im kommunalen Politikbetrieb aktiv gewesen. Die Landschaftsplanerin trat 2018 nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch von dem Ehrenamt zurück, weil es für sie neben Beruf und Familie nicht mehr zu schaffen war.

SZ-Leser können den Kandidaten Fragen stellen

Unternehmer Rudolph Haux, 61, übernahm vor dreieinhalb Jahren den FDP-Ortsvorsitz, Henrik Jörgens, 57, ist erst seit Herbst 2018 bei der CSU in Krailling dabei. Er arbeitet im IT-Referat der Stadt München. Sie alle hatten eigentlich 2020 antreten wollen - auf der Liste für den Gemeinderat oder als Bürgermeisterkandidat/in. Dann musste es plötzlich schnell gehen mit der Entscheidung.

Die Süddeutsche Zeitung hat das Trio für kommenden Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, in die Turnhalle der Grundschule zum Schlagabtausch eingeladen. Thema sind beispielsweise die jeweiligen Positionen zur Neugestaltung der Ortsmitte. Vor allem aber die Fragen der Bürger sollen diskutiert werden. Diese können per Email an lkr-starnberg@sueddeutsche an die Redaktion geschickt oder am Abend schriftlich formuliert werden.