26. Mai 2019, 20:58 Uhr Bürgermeisterwahl FDP-Mann erobert Kraillinger Rathaus

Rudolph Haux kann sich in der Stichwahl mit 62 Prozent überraschend deutlich gegen den CSU-Konkurrenten Henrik Jörgens durchsetzen. Er ist damit einer von acht Bürgermeistern der Liberalen in ganz Bayern.

Von Carolin Fries

Krailling hat einen neuen Bürgermeister: FDP-Kandidat Rudolph Haux konnte sich in der Stichwahl deutlich gegen seinen CSU-Konkurrenten Henrik Jörgens durchsetzen. Haux erzielte 62,0 Prozent, Jörgens 38,0 Prozent. Im ersten Wahldurchgang lag der CSU-Mann noch fünf Stimmen vor dem FDP-Bewerber. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,6 Prozent.

Bayernweit ist Rudolph Haux laut FDP der achte liberale Bürgermeister im Amt. Im nur wenige Kilometer entfernten Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck etwa sitzt Parteifreund Peter Münster im Rathaus im Chefsessel. Darüber hinaus gibt es in Miltenberg, Dietenhofen, Karlstein, und Landshut FDP-Bürgermeister sowie in Gundelfingen und Kollnburg FDP-Bürgermeisterinnen.

In der Geschichte des Landkreises gab es bislang drei FDP-Bürgermeister. Laut Landratsamt führte in Seefeld von 1984 bis 1990 Ingeborg Bäss die Geschicke der Gemeinde, in Feldafing war Oscar Bauer im Amt. In Starnberg wurde der Liberale Rudolf Widmann zunächst zum Bürgermeister, 1969 dann zum Landrat gewählt. Das blieb er 27 Jahre lang - und schrieb Geschichte als damals einziger FDP-Landrat. Aktuell gibt es in Bayern keinen Landrat der Liberalen.