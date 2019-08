Polizei geht von Brandstiftung an dem Haus an der Würm aus

Der Brand einer Blockhütte am Ufer der Würm, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Krailling ereignete, wird zur Angelegenheit für die Münchner Polizei: Nach Ermittlungen zur Brandursache durch Sachverständige kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Anwohnerin an der Talangerstraße hatte das Feuer am Freitag gegen 23.45 Uhr bemerkt und sofort Feuerwehr und Grundstücksbesitzer informiert. Bis zum Eintreffen der Kraillinger Feuerwehr hatten die Flammen bereits Teile der Holzfassade und einen großen Teil des Dachstuhls erfasst. Zur Unterstützung der Löscharbeiten war auch ein Trupp der Feuerwehr Planegg ausgerückt, die den Einsatz durch den Aufbau einer Saugleitung mit Löschwasser aus der Würm bis Samstagmorgen um 1 Uhr unterstützte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro; Personen wurden nicht verletzt. Das Kommissariat 13 im Polizeipräsidium München bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 089/29100.