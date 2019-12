Bachs Weihnachtsoratorium wird so häufig aufgeführt, dass es an ein Kunststück grenzt, mit einer neuartigen Interpretation zu überraschen. Anton Ludwig Pfell ist es recht leicht gelungen: Er überging die Erzählungen von der Geburt Christi, der Engelsverkündigung an die Hirten und deren Lobpreis und interpretierte die Kantaten IV bis VI, die nur selten zur Aufführung gelangen. Den Neujahrstag bedachte Bach mit der Geschichte der Beschneidung Christi, gefolgt von den Magiern bei Herodes zum Sonntag nach Neujahr sowie deren Anbetung des Jesuskindes zum Dreikönigstag. Was Pfell mit dem Projektchor der Pfarreiengemeinschaft Ammersee Ost, dem Ensemble Lodron München sowie Gesangssolisten in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Herrsching wagte, war inhaltlich natürlich ein Vorgriff. Doch das Publikum nahm diese Abwechslung dankbar an und füllte die Kirche bis auf den letzten Platz.

Bevor Pfarrer Simon Rapp mit dem Was-bisher-geschah in seiner Begrüßung in die Thematik einführte, verbreitete der Eingangschor des Oratoriums, "Jauchzet, frohlocket!", festliche Stimmung aus. Hier wurde sogleich deutlich, dass es Pfell um eine straffe, pointierte Interpretation ging, die mit energischer Rhythmisierung swingende Momente bescheren sollte.

Auch wenn Bach gerne aufs Parodieverfahren zurückgriff und sich selbst zitierte, ließ er sich in den Kantaten IV bis VI doch viel Neues einfallen, was auch Pfell dazu bewog, an die Materie mit erfrischender Neugier heranzugehen. Dazu konnte er einen großen Spielraum nutzen, der einerseits aus der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Orchester Ensemble Lodron herrührt, andererseits von einem Chor herrührt, den Pfell im Laufe von Jahren, ja Jahrzehnten (zunächst in Andechs), zu einem herausragenden Klangkörper formen konnte. Sprachklarheit, Ausdrucksstärke, rhythmische Präzision bis hin zur skandierter Schärfe und vor allem musikalisches Einfühlungsvermögen waren die Trümpfe, die Pfell mit dem Chor ausspielte. Das Vokalensemble vermochte absolut überzeugend und ausdrucksstark voranzutreiben, ließ breite Choral-Melodik fließen oder auch Stimmungsbilder vorbeiziehen. Die Verbindung zum Orchesterpart, den Bach dicht mit den Vokalstimmen verwob, überzeugte mit Selbstverständlichkeit. Und Pfells klares Dirigat sorgte für ein homogenes Miteinander mit dem nötigen Gespür für sorgfältig ausbalancierte Klangfärbungen.

Zusätzliche Frische kam von den noch relativ jungen Solisten, die bereits zur Generation der vielseitigen Musiker gehören und in allen Genres von der Oper bis zum Lied erfolgreich unterwegs sind. Das bedarf vieler Jahre des Studiums, deshalb sind die Mezzosopranistin Lisa Maria Kebinger sowie der ausdrucksstarke Tenor Santiago Sánchez neben ihrer längst professionellen Arbeit - Sánchez an der Oper Frankfurt - am Salzburger Mozarteum auch noch mit den letzten Abschlüssen zugange. Die Sopranistin Priska Eser aus dem BR-Chor tat ihre reiche Erfahrung aus der Alte-Musik-Praxis und dem geistlichen Repertoire hinzu. Und Simon Amend, vor allem im Konzertfach und Ensemblegesang zu Hause, brachte in den Bass-Part seine baritonale Agilität und seine Leichtigkeit ein. Trotz der unterschiedlichen Hintergründe ließen sich die Solisten mühelos aufeinander ein und formten ein lyrisch stimmiges Quartett.

Wie in den ersten drei Kantaten stellte Bach auch den Ariensängern bestimmte instrumentale Partner zur Seite, die allerdings der Thematik entsprechend vitaler, ja bisweilen virtuos den Gesang umflorten. Das Spiel mit Imitation, Fugato und Echoeffekten (in "Flößt, mein Heiland" großartig von der Choristin Kathrin Pompenig bewältigt), die Pfell effektvoll zur Differenzierung nutzte, brachte bisweilen überraschende Wirkung. So fesselte die Erzählung in lebendiger Diktion vom ersten bis zum letzten Ton.