Kraillinger SPD stellt Kandidaten für Gemeinderat auf

Gemeinderat Stephan Bock (vorne Mitte) führt die Liste an, Ortsvorsitzende Erika Harder (hinten, Dritte von links) folgt auf den hinteren Plätzen.

Bei einem umstrittenen Thema in der Kraillinger Kommunalpolitik ändert die SPD ihren Kurs. Zu einem geplanten Neubau mit Betreutem Wohnen beim Caritas-Altenheim in der Nähe von Maria Eich sagte die Ortsvorsitzende Erika Harder: "Mittlerweile sind wir dafür." Ausschlaggebend dafür sei, dass nun durch Gutachten geklärt sei, dass auch künftig der seltene Urwaldkäfer und die Haselmaus einen Lebensraum haben. Diese Haltung drückt sich auch personell aus, denn auf der Kandidatenliste für die Kommunalwahl im März findet sich auch die Altenpflegerin Andrea Schmick, die aus eigener Berufserfahrung sehr gut weiß, wie wichtig solche Betreuungsangebote sind. Sie ist erst kurz vor der Nominierun, die bei einer Nominierungsversammlung, bei der die Liste ohne größere Diskussionen einstimmig beschlossen wurde, in die Partei eingetreten.

Angeführt wird die Liste von Stephan Bock, Chef einer Fotoagentur in München, der bereits im Gemeinderat sitzt, sowie Janina Schäfer und Udo Guizetti. Janina Schäfer will sich um ein weiteres Schwerpunktthema der SPD kümmern, um die Kinderbetreuung. Die beiden weiteren Gemeinderäte Erika Harder und Martin Hoffmann finden sich erst auf Plätzen weiter hinten auf der Liste. Bisher ist die SPD mit drei Mandaten im Gemeinderat vertreten. "Natürlich würden wir das gerne ausbauen", sagt die Ortsvorsitzende Harder. Nach ihren Angaben hat die Partei in Krailling derzeit 27 Mitglieder.

Die Gemeinderatskandidaten der Kraillinger SPD: Stephan Bock, Janina Schäfer, Udo Guizetti, Gabriele Kirchner-Pfaller, Severin Hox, Andrea Schmick, Thomas Leibrecht, Erika Harder, Michael Behringer, Christine Fischer, Stan Zofka, Stephanie Hamburger, Martin Hoffmann, Simone Erbeck, Walter Erpf, Birgit Leibrecht, Wilfried Tettweiler, Corinna Böttcher, Harald Schneider, Edith Sassen.