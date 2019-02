1. Februar 2019, 19:32 Uhr Kommunalwahlen im Landkreis Starnberg Das ist der Wunschkandidat des Landrats

Nach der Ankündigung von Karl Roth, 2020 nicht mehr anzutreten, nominiert der CSU-Vorstand Stefan Frey, Sohn des Alt-Landrats.

Von David Costanzo, Starnberg

Frey? Landrat? Den gab es doch schon einmal? Unmittelbar vor dem scheidenden Karl Roth hatte das Amt Heinrich Frey von 1996 bis 2008 inne, nun geht Sohn Stefan für die CSU ins Rennen. Der sieht das "als Motivation, nicht als Bürde". Sein Vater habe gute Arbeit geleistet, sagt Frey junior. "Vor guter Arbeit braucht man sich nicht verstecken, sondern daran will ich anknüpfen." Bruder Martin sitzt seit 2014 im Kreistag. Und schon einmal ist der Kandidat in die politischen Fußstapfen der Eltern getreten: Mutter Barbara saß von 1984 bis 2014 im Starnberger Stadtrat - bis zu der Wahl, bei der Stefan Frey ein Mandat errang.

Mit seiner Familie hat der 43-Jährige schon gesprochen, seine Frau Ismene, die als Amtsrichterin arbeitet, stehe hinter der Kandidatur. Das Paar hat drei Kinder - Marco, 8, Clemens, 6, und Carla, 4.

"Wir sind eine moderne Familie", sagt Frey. "Andere Familien kriegen das auch hin." Der Jurist leitet das Referat für Grundsatzfragen im Innenministerium. Davor war er bei der Regierung von Oberbayern und der Obersten Baubehörde.

Frey ist der Wunschkandidat von Landrat Roth. Der Kreisvorstand ihn hat auf dessen Vorschlag hin einstimmig nominiert. Das letzte Wort über die Kandidatur hat im Sommer die Nominierungsversammlung der CSU.

Als wichtige Themen hat Frey das geplante Gymnasium in Herrsching und den Neubau der Fachoberschule in Starnberg ausgemacht - Themen, mit denen er sich bereits bestens auskenne. Als Landrat würde er sich das Gegenteil dessen vornehmen, was er seit Jahren im zerstrittenen Starnberger Stadtrat erlebt: in der Sache streiten, nicht ins Persönliche gehen, mit anderen Parteien Kompromisse finden.