31. Mai 2019, 21:56 Uhr Kommunalpolitik Mehr Einblick in Krailling

Neuer Bürgermeister will Sitzungsprotokolle veröffentlichen

Der neue Kraillinger Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) hatte im Wahlkampf mehr Transparenz und Informationen versprochen. Schon in der ersten Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag hat er dieses Versprechen eingelöst. Er kündigte an, alle genehmigten Sitzungsprotokolle aus dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen künftig auf die Homepage der Gemeinde zu stellen. "Ich halte es auch für sinnvoll, darin das Abstimmungsverhalten der Mitglieder zu dokumentieren", sagte er. Darüber habe aber jeder Gemeinderat für sich selbst zu entscheiden.

Auch Beschlüsse aus den nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen will er öffentlich machen, sofern es keine gesetzlichen Verpflichtungen zur Geheimhaltung gibt. Der neue Bürgermeister will solche Entscheidungen jeweils künftig zu Beginn der öffentlichen Sitzungen bekanntgeben.

Außerdem finden die ursprünglich in den Herbst verschobenen Bürgerversammlungen nun schon im Juli statt. "Der Bedarf an Informationen bei den Bürgern ist riesig", meint Haux. Die Versammlung in Pentenried findet deshalb am Montag, 1. Juli, statt, in Krailling am Dienstag, 2. Juli.