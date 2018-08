20. August 2018, 21:56 Uhr Kommentar Herzloses Schreiben

Flüchtlinge tun sich bei der Wohnungssuche im teuren Landkreis Starnberg besonders schwer

Von Christian Deussing

Der Mann, der aus Eritrea geflüchtet war, glaubte, es geschafft zu haben. Der 33-Jährige ist anerkannter Asylbewerber, hat einen festen Job als Baumpfleger und darf mit seiner Familie hier bleiben. Oder doch nicht? Zumindest nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft in Breitbrunn, weil er sich angeblich nicht um eine Wohnung gekümmert habe. Als ob es leicht wäre, besonders für Flüchtlinge, in der Region was Bezahlbares zu finden. Nun teilte am Freitag die Regierung von Oberbayern der Familie mit, binnen weniger Stunden in die Gemeinschaftsunterkunft Zolling umziehen zu müssen. Fast gönnerhaft wird in dem herzlosen Schreiben noch erwähnt, dass dies der Familie vorübergehend gestattet werde, um eine Obdachlosigkeit zu vermeiden. Das klingt zynisch und ist bürokratisch kalt formuliert.

Damit wird jedoch diesen Menschen der Boden unter den Füßen gnadenlos weggezogen - ohne dafür konkrete Gründe vorzulegen. Der Mann hat Freude an seiner Arbeit, wird gebraucht, seine Firma in Dießen plant weiter mit ihm - und nun der Schock. Auch für die ehrenamtlichen Asylhelfer, die sich wieder einmal von zuständigen Behörden düpiert fühlen und die Anordnung als Schikane, Farce oder absolut nicht nachvollziehbar bezeichnen. Das ist sicher richtig, denn so wird die mühsame Integration und das Engagement der Unterstützer konterkariert. Der Frust der Helfer, die an vielen Orten immer weniger werden, ist groß. Wenigstens das ist hier nachvollziehbar.

Dabei wäre in diesem Fall eine andere Entscheidung wohl möglich gewesen, die mit einem Konflikt der betroffenen Familie mit Asylbewerbern aus anderen afrikanischen Ländern zu tun haben könnte. Der Betreiber der Unterkunft könnte die Familie zum Beispiel solange in einen anderen Trakt verlegen, bis bald die Wohnung gefunden ist.

Diese Zeit muss sein, statt vom grünen Tisch aus in rigider Form den Familienvater samt Angehörigen hinauszuschmeißen und ihn in ein völlig neues Umfeld zu verpflanzen. Das haben der Baumpfleger und seine engagierten Helfer wahrlich nicht verdient.