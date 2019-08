16. August 2019, 22:08 Uhr Kolumne Reich und schön

Warum taiwanesische Frauen auf den Landkreis Starnberg stehen

Von Eurem Nepomuk

Liebe Leut', pah, ich kann's nimmer hören: Die meisten Einkommensmillionäre in Oberbayern leben im Landkreis Starnberg. 19,2 solcher reicher Menschen kommen hier auf 10 000 Einwohner. Diese Zahl hat gerade das Landesamt für Statistik veröffentlicht. Toll. Als ob das was Neues wär'. Wobei ich ja schon sagen muss, dass keiner von den Bonzen so reich ist wie ich. Also zumindest nicht ideell. Weil mein Reich als Wassergeist nicht nur fünf Seen umfasst, sondern auch noch zig Flüsse, Bäche, Teiche, Weiher und Pfützen. Tja, da schauen die richtig arm aus dagegen, die vielen Superreichen im Landkreis.

Außerdem bin ich auch noch schön. Das kann nicht jeder Reiche von sich behaupten, auch wenn es sich manch einer einbildet. Schon meine Oma hat immer gesagt, dass ich mit meinem Aussehen für einen Wassergeist reich gesegnet sei. Und deshalb bin ich jetzt auch grantig. Denn neulich war ich zufällig im Landratsamt. Da waren Studenten aus Taiwan zu Besuch. Meine Herren aus den Untiefen der Seen, wurden die hofiert! Gut, die kommen aus Neu-Taipeh, der Stadt, mit der der Landkreis schon lang befreundet ist. Und etwas haben die dort auch schon über uns gelernt: dass das Wasser, in dem man die Weißwürscht macht, keine Suppe ist. So war das oft früher: Da haben die Taiwanesen mit Freude nach dem Wurstzuzeln auch noch das Wasser getrunken. Dabei gehört sich das doch nicht, schon gar nicht vor einem Wassergeist! Ich bin ja vom Landratsamt nicht einmal gefragt worden, ob die sich was aus meinem Reich abzwacken dürfen. Gut, ich war nie bös' deswegen. Keinem. Hab ja genug Wasser.

Aber jetzt? Jetzt bin ich's. Weil diesmal bin ich schon wieder nicht gefragt worden. Nur der Sprecher vom Landratsamt, der Stefan Diebl. Und auch noch der Klaus Götzl von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Tourismus. Alle, vor allem die weiblichen Gäste aus Taiwan, wollten mit den Beiden fotografiert werden. Und mit mir nicht! Nicht eine einzige Studentin wollte ein Bild von mir. Nur vom Stefan und vom Klaus. Deutschland gefalle ihnen so gut, haben sie dann noch gesagt, weil es hier so schöne Männer gebe. Stimmt! MICH.

Aber angestarrt haben die nur den Stefan und den Klaus. Zugegeben: Die schauen nicht schlecht aus. Zumindest nicht in taiwanesischen Augen. Und mich kann man gar nicht sehen! Aber wenn ich mir das vorstelle. . . Berühmt wär' ich geworden in ihrem Land. Und bestimmt auch reich. Viel reicher als die Reichen hier. Aber statt meiner zeigen die Taiwanesen jetzt nur den Stefan und den Klaus herum. Hoffentlich werden die Zwei jetzt nicht eingebildet. Wenigstens nicht so sehr wie ich, hofft