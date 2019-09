"Hi and bye" - mit diesen drei Worten auf Facebook hat sich Skirennfahrerin Kira Weidle am Wochenende vorzeitig aus dem Trainingslager der Deutschen Mannschaft in Chile verabschiedet. Die 23 Jahre alte Starnbergerin leidet unter Rückenschmerzen. "Es sind wohl muskuläre Probleme", sagt DSV-Sprecher Ralph Eder. Nachdem die Trainingsbedingungen in Südamerika aktuell nicht ideal seien, habe sich das Team für die Heimreise der Sportlerin entschieden. "Da macht es mehr Sinn, sich mit voller Kraft dem Aufbau zu widmen", erklärt Eder.

In München ist in den kommenden Tagen ein Arzttermin geplant. Mit Hilfe einer Magnetresonanztomographie (MRT) soll geklärt werden, ob und wie Struktur und Funktion der Gewebe und Organe beeinträchtigt sind. "Wir gehen nicht davon aus, wollen das aber ausschließen", sagt Eder. Der Plan sei es, die "Speedqueen", wie Weidle von ihren Fans genannt wird, in den kommenden drei Wochen wieder fit zu kriegen für die Trainings in Saas Fee und Zermatt. Anfang November geht es dann zur abschließenden Vorbereitung auf die Weltcup-Saison nach Nordamerika, wo am 6. Dezember das erste Abfahrtsrennen der Saison startet. Im vergangenen Jahr überraschte Weidle hier mit Rang drei und ihrem ersten Podestplatz im Weltcup. Zum Saisonende lag sie in der Abfahrtswertung als beste Deutsche auf Platz fünf.

Ob sich ihre Verletzung auf den Saisonauftakt auswirken wird, vermag Eder nicht zu sagen. "Es ist nicht optimal, aber es ist auch niemand panisch." Kira Weidle selbst ganz offensichtlich auch nicht. Sie verpasste ihrem Facebook-Post den hashtag "getting older". - und eine Kampfansage: Ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts.