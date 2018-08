30. August 2018, 15:33 Uhr Fünfseenland Gesamtkunstwerk über Generationen am Maisinger See

Einst gehörte das Anwesen dem Kloster Dießen. Seit drei Generationen ist der "Seehof" im Besitz der Familie Wachter, die ihre Gäste mit Bioprodukten verwöhnt.

Von Sabine Bader

Es ist neun Uhr morgens. Noch einmal kündigt sich ein heißer Sommertag sich an. Der Maisinger See erwacht langsam. Ein Herrchen geht mit seinem Mischlingshund spazieren. Eine Frau steigt in den See. Besonders mutig muss man dafür momentan nicht sein, denn das Wasser dürfte noch immer an die 25 Grad warm sein. Auf dem Damm steht Barbara Wachter mit einem Gartenschlauch. Zwei Stunden braucht sie an heißen Tagen, bis Blumen und Wiese mit Wasser versorgt sind. "Ich will ja auch nicht, dass alles braun wird", sagt die 68-Jährige. Das Gießen macht ihr nichts aus. Denn "Garten und Blumen sind mein Hobby."

Einen Streifen mit Wildblumen hat sie heuer auch angelegt. Dort summt und brummt es. Jetzt im Ruhestand hat die Seniorchefin des Maisinger Seehofs endlich die Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Früher, als sie und ihr Mann den Biergarten noch betrieben hatten, wurde es zeitlich oft arg eng. "Das war sehr strapaziös", erinnert sie sich. Da schallte dann ihre Stimme aus der Küche: "265!" Der Gast mit der "265" wusste sofort: Sein Essen ist fertig, und er hastete zur Tellerausgabe. Und stets dachte man sich: Barbara Wachter muss am Abend heiser sein. Doch am anderen Tag schallte es erneut durch den Biergarten: "148, 149!"

Vom Sprungturm aus in den Maisinger See: gerade für Kinder ist das ein herrliches Vergnügen. (Foto: Nila Thiel)

Heute haben den Hauptstress ihr Sohn und ihr Schwiegersohn. Barbara und Rupert Wachter senior helfen mit, wo sie gebraucht werden. Auch die Rufe aus der Küche sind verstummt. Die Gäste bekommen mit der Bestellung kleine runde Funkgeräte mit. Ist das Essen abholbereit, surren und blinken sie. "Eine extrem gute Anschaffung", findet Schwiegersohn Michael Smolka. Er und der gelernte Koch Rupert Wachter junior sind seit 2002 die Gastronomiechefs im Seehof. Wachter bereitet die Speisen mit anderen Köchen und Helfern zu. Der gelernte Zimmerer Smolka steht am Zapfhahn und ist für die Ausgabe der Getränke zuständig, die die Gäste gleich mitnehmen können. Der Arbeitstag der beiden Chefs hat an schönen Sommertagen gut 15 Stunden. Im der kühlen Jahreszeit ist der Seehof aber geschlossen - von Mitte Oktober bis in den März. Montags ist stets Ruhetag.

Das Anwesen und auch der See gehören der Familie Wachter. Das war nicht immer so: Die Geschichte des Anwesens lässt sich bis ins Jahr 1680 zurückverfolgen. Damals wurde direkt am See ein Weiherhaus gebaut. Ein Teil der Mauer ist noch heute erhalten. Das Anwesen gehörte dem Kloster Dießen. Nach der Säkularisation ging es in Staatsbesitz über. Den Damm hat man übrigens künstlich errichtet, um den Weiher zur Fischzucht nutzen zu können. Denn es herrschte Hungersnot. So konnte man die Bevölkerung mit Fisch versorgen. Der Staat verkaufte das Anwesen schließlich an die kinderlose Familie Bartl. Deren Knecht Namens Rupert Wachter war der Großvater des heutigen Wirts.

Rupert Wachter und Michael Smolka betreiben den Maisinger Seehof seit Jahren gemeinsam.

Elisabeth hat mächtig Spaß am Spielplatz des Biergartens.

Unter den Gästen auf dem Damm sind auch David, Sebastian, Laura, Moritz und Felix. Sie lieben den Schweinebraten, die Schnitzel und die Kasspatzen, weshalb sie oft mit ihren Eltern hier essen.

Der Maisinger Seehof ist ein Familienbetrieb, wie man ihn heute nur mehr selten findet. Drei Generationen leben und arbeiten unter einem Dach. "Ich sehe es als großes Geschenk an, dass das bei uns nach wie vor so gut funktioniert", sagt Smolka. "Das ist nicht selbstverständlich." Die Smolkas haben drei Kinder, die Wachters ebenfalls. Gemeinsam mit den beiden Großeltern sind es also zwölf Menschen, die im Maisinger Seehof leben. "Das Ganze klappt nur, wenn die gesamte Familie dahinter steht", sagt Smolka. In der Hauptsaison, im Sommer, helfen bis zu 40 weitere Personen im Biergarten mit. Nur ein Teil von ihnen ist fest angestellt. Besonders beliebt bei den kleinen Gästen ist Abdiraschid, ein Asylbewerber aus Somalia, der seit zwei Jahren im Seehof fest angestellt ist und sich stets gut gelaunt um die Geschirrrückgabe kümmert.

Die Speisekarte des Seehofs kann sich sehen lassen, auch wenn sie ziemlich schnitzellastig ist. Alle Produkte, die verwendet werden, stammen von heimischen Erzeugern - das Fleisch kommt aus Metzgereien in Pöcking und Biburg (Alling), die Fische aus Possenhofen und der Aumühle (Egling), der Käse vom Tegernsee und die Eier aus Unering. Die Säfte stammen von Perger in Breitbrunn. Zu ihnen gehört auch das Maisinger Kracherl, das ist eine Bio-Limonade in fünf Geschmacksrichtungen, Hollerblüte, Zitrone, Orange, Waldmeister und Himbeere, die speziell für Maising entwickelt wurde. Beliebt bei den Gästen ist auch das Maisinger Hell aus der Brauerei Jacob in der Oberpfalz und das Steinbier der Brauerei Leikeim. "Alle Waren, die im Seehof verwendet werden, müssen mindestens die EU-Ökoverordnung für Bioprodukte erfüllen." Man orientiere sich an den Richtlinien von "Unser Land", heißt es im Flyer des Hauses weiter.

Rund um den See Der Maisinger See ist ein Moorsee, in dem es sich wunderbar schwimmen lässt. Im Winter ist der See meist auch der erste im Fünfseenland, der vollends zufriert. Dann tummeln sich auf ihm Schlittschuhläufer und Eisstockschützen. 50 Vogelarten sind hier immer anzutreffen. Mit anderen Worten: Das Gebiet rund um den See ist ein Paradies für Naturfreunde. Kein Wunder, dass es seit 2003 Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ist. Ein sechs Kilometer langer Wanderweg führt um den See herum: Von Maising aus geht es Richtung Jägersbrunn. Am Tabalugahaus führt der Weg nach links in Richtung Süden durch den Wald. Von dort aus geht es über eine Wiese in östlicher Richtung - den Schilfgürtel im Blick. Früher hatte ein schmaler mit Holzbohlen belegter Pfad sogar direkt durchs Schilf geführt. Diesen erneuerte man aber auf Anraten der Naturschützer nicht mehr. Das letzte Stück verläuft der Weg dann am Bach entlang in Richtung Norden - zurück zum Seehof. Die Wanderung dauert zirka eineinviertel Stunden. bad

Früher wurden im Seehof auch noch Karpfen aus dem Maisinger See verkauft. Jedes Jahr im Herbst haben die Wachters mit einigen Helfern das Wasser das Sees abgelassen und die Fische mit Köchern herausgefischt. "Das war eine Menge Arbeit" erinnert sich Smolka. Und trotzdem war das Ganze eine tolle Aktion, die alljährlich viele Schaulustige anzog. Seit 2004 wird der See nicht mehr abgefischt. Einer ihrer Enkel habe vor nicht allzu langer Zeit einen Karpfen aus dem See geangelt, der sage und schreibe zehn Kilogramm gewogen habe, erzählt Barbara Wachter. Man sieht, es gibt noch Fische im Wasser, auch wenn die Wachters keine Jungfische mehr ins Gewässer einbringen. Und sollte mal ein großer Karpfen mit dem Bauch nach oben schwimmen, ist er ziemlich sicher recht friedlich an Altersschwäche gestorben.

Allabendlich sind Damm und Biergarten voll mit Gästen. Viele von ihnen kommen schon seit ihrer Schulzeit regelmäßig an den Maisinger See. Denn "hier ist es superschön und man trifft immer Leute, die man kennt", sagte eine Mittfünfzigerin. Früher kam sie mit Freunden, dann mit Mann und Kindern, und heute mit den Enkeln, die den großen Spielplatz am Biergarten bevölkern, und immer wieder mal ein Eis schlecken oder Pommes futtern. Das alles im Blickfeld der Großeltern. So genießen alle die Abendstimmung. Der Maisinger See ist eben ein generationsübergreifendes Gesamtkunstwerk.