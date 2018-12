12. Dezember 2018, 14:30 Uhr Kino Fünfseen-Filmfestival schrumpft weiter

Im kommenden Jahr gibt es nur noch acht Tage Programm, Veranstalter Matthias Helwig muss improvisieren. Auch die beliebte Dampferfahrt fällt aus.

Von Gerhard Summer

Das Fünfseen-Filmfestival schrumpft im verflixten 13. Jahr: 2019 wird das größte Kulturereignis in Starnberg und Umgebung nur von 4. bis 11. September dauern und damit noch einmal ein Wochenende kürzer ausfallen als heuer. Damit einher geht auch eine deutliche Reduzierung des Filmangebots. Bisher war der Kinomarathon an zwölf Tagen im Hochsommer über die Bühne gegangen.

Festivalleiter Matthias Helwig zieht damit Konsequenzen aus dem Verlauf des Filmfests 2018: "Wir haben gesehen: Die zweite Woche ist schwierig, auch weil da die Schule wieder anfängt, außerdem kommt von auswärts keiner für zehn Tage nach Starnberg. Wir hatten also im Prinzip einen Durchhänger, deshalb bietet es sich an, das Festival zusammenzuschieben."

Als weiteren Grund nennt Helwig ausbleibende Förderung: Gauting unterstützt das Kinoereignis im nächsten Jahr gar nicht mehr finanziell, nachdem Helwig heuer einen seiner Ansicht nach viel zu geringen Zuschuss ausgeschlagen hatte. "Das ist halt so, das muss man akzeptieren", sagt er. Ohnehin sei es so, dass sich nur die wirklich großen Festivals wie in Venedig, Berlin oder Cannes über zwei Wochen erstrecken. Das nun auf acht Tage komprimierte Fünfseen-Fest dauere immerhin noch länger als die Filmtage Hof, die heuer von 23. bis 28. Oktober gingen.

Kultur Gauting will Filmfest gar nicht mehr fördern Nach den Querelen im Frühjahr stehen im Sparhaushalt der Gemeinde null Euro. Kino- und Festival-Chef Matthias Helwig findet das nur noch absurd. Von Michael Berzl

Die traditionelle Dampferfahrt fällt aus

Was den Auftakt und das Finale betrifft, kommt das Filmfest 2019 mit dem Motto "Raum" in die Bredouille. Starnberg lässt nämlich die Schlossberghalle sanieren, damit steht auch der etwa 500 Leute fassende Saal im Frühherbst nicht zur Verfügung. Der Abschluss des Festivals soll deshalb auf der MS Starnberg gefeiert werden; auf dem Programm stehen neben den Preisverleihungen ein Filmklassiker mit Live-Musik und ein oscarprämierter Kurzfilm. Auf die traditionelle Dampferfahrt, bei der bisher die drei besten Kurzfilme liefen, müssen die Fans verzichten.

Stattdessen ist eine Party an Land vorgesehen, und zwar am 10. September im Kino von Schloss Seefeld. Wo die Eröffnung stattfinden soll, ist noch unklar, sagt Helwig, der auch mit einer alten Werft oder einer Fabrikhalle Vorlieb nehmen würde. Eine mögliche Alternative wäre das Seerestaurant Undosa, allerdings ist noch offen, ob sich die Kronleuchter im Lokal, die einer Filmvorführung im Weg stehen, abnehmen lassen. Gastländer des Fests werden wieder Österreich, Südtirol und Taiwan sein.