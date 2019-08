Die Straßenbau- und Kanalarbeiten in Hanfeld gehen voran. Bereits seit Mitte August sind die Asphaltierungsarbeiten für die Tragschicht der Straßen abgeschlossen, die Asphaltdeckschicht muss aber noch aufgetragen werden. Dennoch will der Abwasserverband Starnberger See in den nächsten Tagen - vorläufig - einige Abschnitte für den Verkehr freigeben. Dies betrifft den Hirtwiesweg, die St. Michaelstraße Nord, den Abt-Hörl-Weg und die Verschwenkung am Ortsausgang Süd. Mit Einschränkungen muss dort aber noch gerechnet werden - bis zur endgültigen Verkehrsfreigabe Ende September.

Ebenfalls abgeschlossen ist auch die Verlegung der Hauptkanäle und der Grundstücksanschlüsse. Gearbeitet wird aber noch am Anschluss der Schmutzwasserdruckleitung vom südlichen Ortsrand an das bestehende Kanalnetz am Betriebshof Starnberg. Da die Leitung unterirdisch verlegt werde, müssten nur wenige Baugruben errichtet werden, teilt der Verband mit. Nach dem Probebetrieb plant er die Inbetriebnahme des Pumpwerks für Oktober 2019. Spätestens im Oktober können auch die Grundstückseigentümer mit der schriftlichen Aufforderung zum Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) an den Hausanschlusskontrollschacht rechnen. Dies muss bis Mitte 2020 erledigt sein.

Unabhängig davon wird der Maibaumplatz erneuert und unter anderem als Bienen- und Insektenweide gestaltet. Auf Wunsch des Brauchtumsvereins und der Interessengemeinschaft Hanfeld soll auch das Wappen der Feuerwehr integriert werden. Mit der Neugestaltung soll noch heuer begonnen werden.