31. März 2019, 22:19 Uhr Kabarett Attacke auf die niederen Instinkte

Der Kabarettist Rolf Miller gibt in seinem vierten Soloprogramm "Obacht Miller" wieder die schwäbische Dumpfbacke. Und erzeugt damit auch in Seefeld prustendes Gelächter

Von Patrizia Steipe, Seefeld

Der Unterschied zu einem Stammtisch und einem Kabarettabend ist: beim Kabarett darf man lachen wenn es "politically incorrect" zugeht, beim Stammtisch sollte man das nicht. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass vor allem das ältere Bildungsbürgertum im Seefelder Haus Peter und Paul auf den Plätzen saß, um Rolf Millers viertes Soloprogramm "Obacht Miller" zu hören. Der Verein Räsonanz Seefeld hatte die fränkische Dumpfbacke im Rahmen ihrer Reihe "Giganten der Kleinkunst" auf die Bühne geholt. Bienen und Kröten retten, Minderheiten integrieren und einen strengen Wertekanon von Toleranz und Integrität zu leben kann ganz schön anstrengend sein. Da ist es richtig befreiend, einmal zu Kalauer wie "Schwarze darf man nicht mehr sagen, das ist negerfeindlich" zu lachen. Übrigens: "Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Antwort: Um die Häuser ziehen".

Gelacht werden darf auch über Magersüchtige, Übergewichtige, Frauen, über Boris Beckers Tochter, den "Fuchs mit Fledermausohren", bei der eher der Mutterschafts- als der Vaterschaftstest angesagt gewesen wäre. Es geht um Fußball, die liebe Familie, Politik - querbeet durch alle Themen, wie man es von einem guten Stammtisch kennt. Mit einer Ausnahme. Hier vereinen sich alle Plattitüden, Vorurteile und dummen Sprüche auf einen Einzigen.

Miller ist ein Wortakrobat der besonderen Art. Seine Bilder und Vergleiche sind extrem schief wie "Ich wohn' bei mir ums Eck" oder der "extrem schmale Spagat" auf den sich Miller mit seinen Sprüchen bewegt. Die "Islamis"? Keinen einzigen Witz über sie. Böhmermann ist noch nicht so lange her. Obwohl: Einer geht. Gnadenlos richtet er seine Wortpfeile an die niederen Instinkte seiner Zuhörer, spricht von den "glutenfreien Ingwergesichtern der veganen Ökofrauen", macht das Wortspiel "Kampfradler, Krampfader", stellt den Bruder "Kevin Wiesel" als Bruder von "Justin Bieber" vor und erntet Heiterkeit für seine Drohung, mit seinem Dieselauto "auf Radwegen zu fahren". Wer da noch nicht gelacht hat, macht es spätestens, wenn Rolf Miller sein Gesicht in verschmitzte Falten legt, seine gellende "Hähä"-Lache loslässt und sich selbst auf die Schenkel klopft.

"Der Mensch ist eben ganz normal, das ist das Problem", sagt Miller. Zugegeben, es ist schon sehr komisch, wenn er selbstgefällig und breitbeinig auf dem Stuhl sitzt und seine Halbsätze statt mit Worten mit Gesten und Mimik beendet oder einem vielsagenden "Ding". Für viele Gags braucht es auch gar nicht viele Worte. Ein Begriff wie "einwandfrei", der geschickt zwischen die Halbsätze gestreut wird, genügt, um prustendes Gelächter zu erzeugen. Und trotzdem kann man von Miller lernen. Großzügig teilt er Lebensweisheiten mit dem Publikum wie "wenn der Vogel tot ist, kann man den Käfig offen lassen" oder "was nützt das schönste Kleid, wenn die Puppe tot ist". Der Schluss: "Ich wär' durch. Gibt's Fragen?"