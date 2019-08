16. August 2019, 22:08 Uhr Jubiläum Dem Himmel so nah

Das Dießener Marienmünster, das Werk bedeutender europäischer Künstler, feiert seine Weihe vor 280 Jahren

Von Armin Greune, Dießen

Für die Bauer-Stiftung gilt das Marienmünster als eine der zehn schönsten Kirchen in Deutschland. Der Hochaltar, die barocke Ausstattung und die Deckenfresken Johann Georg Bergmüllers zählen als "Dießener Himmel" zu den kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, die Besucher aus der ganzen Welt ins Fünfseenland ziehen. Für Pfarrer Josef Kirchensteiner, der vor vier Jahren die Pfarreiengemeinschaft Dießen übernommen hat, ist "das Marienmünster meine Partnerin, die mir hilft bei der Verkündigung."

Am Donnerstag hatten sich dort 500 Gläubige zum Patrozinium eingefunden, viele mussten an der Messe zu Mariä Himmelfahrt im Stehen teilnehmen. Gerne übernimmt Kirchensteiner einen Teil der etwa 200 Führungen, die jährlich in der Kirche stattfinden. Auch zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, die am 7. und 8. September anlässlich der Weihe vor 280 Jahren begangen werden, wird der "Hausherr" selbst durch den "Sehnsuchtsort Marienmünster" führen. Davon war er schon als Schüler fasziniert, als er fast täglich auf dem Schulweg daran vorbeifuhr.

Partner bei der Verkündigung: das Marienmünster und Pfarrer Josef Kirchensteiner. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wie jetzt zum Patrozinum wird auch beim Festgottesdienst am 8. September Mozarts Krönungsmesse erklingen. Die Predigt hält Diözesanadminstrator Bertram Meier, viele kirchliche und politische Würdenträger haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Danach ist ein großes Pfarrfest im Hof der Winterkirche St. Stephan vorgesehen; neben Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen werden Spiele für Kinder und eine Tombola angeboten. Um 14 und 16 Uhr starten etwa zweistündige Kirchenführungen, Kirchensteiner will dabei "das historische Gebäude mit Leben erfüllen."

Das theologische Konzept des Marienmünsters zeigt den Weg in den Himmel: vom Portal bis zum Hauptaltargemälde, das die Aufnahme Mariens ins Reich Gottes wiedergibt. Zu hohen Festtagen aber wird die Rückwand in den Boden versenkt, um Platz fürs "Theatrum sacrum" zu schaffen. Mit Kulissen, Bildtafeln und Figuren stellt es 14 dramatische Höhepunkte der biblischen Geschichte dar, die einzige erhaltene und bespielbare Mysterienbühne, die Kirchensteiner bekannt ist.

Nicht nur der Lage oberhalb des Ammersees hat es die vormalige Stiftskirche zu verdanken, dass sie viele Besucher anzieht: Das Juwel aus dem Hochbarock beherbergt sakrale Kunst von Meistern aus ganz Europa. (Foto: Astrid Becker)

Am 7. September 1739 hatte Weihbischoff Jakob von Mayer das Gotteshaus als Kirche des Augustiner-Chorherrenstiftes seiner Bestimmung übergeben. Mit der Säkularisation 1809 wurde es Dießens Pfarrkirche, 1989 zum Münster erhoben. Seine historische Bedeutung erhält es auch als Grabstätte des Herrschergeschlechts der Andechs-Meranier, die ihren Stammsitz in Dießen hatten: Die Stiftsgründer, Eltern der heiligen Mechtildis sowie der heiligen Hedwig, sind im Marienmünster beigesetzt. Kein anderes Adelsgeschlecht habe so viele Bischöfe, Selige und Heilige in der Verwandtschaft wie die Andechs-Meranier, weiß Kirchensteiner.

Beim Bau und der Ausstattung des Münsters waren einige der berühmtesten Künstler des Hochbarocks beteiligt. Dies war vor allem ein Verdienst von Propst Herkulan Karg, auch wenn schon dessen Vorgänger Ivo Bader den Neubau eingeleitet hatte. Karg zog 1729 Johann Michael Fischer hinzu, einen Schüler Balthasar Neumanns, und unternahm mit ihm zur Vorbereitung 1731 und 1733 zwei Kunst- und Studienreisen. Und Karg gelang es, Maler wie Johann Georg Bergmüller und George Desmarées, Giovanni Battista Pittoni und Giovanni Battista Tiepolo für das große Werk zu gewinnen. Als Architekt und Zeichner wirkte François de Cuvilliés mit; als Bildhauer arbeiteten unter anderem Franz Xaver Schmädl - der zwei Nebenaltäre und Krippenfiguren schuf - Johann Baptist Straub, Aegidius Verhelst und Ehrgott Bernhard Bendl mit. Calendeni und Antonio Mattheo steuerten Marmorarbeiten bei, Stukkateure waren Johann Georg Übelherr, Johann Michael und Franz Xaver Feichtmayr.

Marienstatue am Hochaltar des Münsters. (Foto: Michael Horn/oh)

"Und doch wirkt alles zusammen wie eine Einheit", findet Kirchensteiner, "das kann ich nur auf den Bauherren zurückführen". Herkulan Karg sei ein bescheidener Mensch gewesen, der einstimmig zum Probst gewählt wurde und allseits beliebt war, "ein von tiefer Frömmigkeit erfüllter Kunstkenner". Vor allem aber war er wohl ein ausgezeichneter Diplomat, dem es gelang, sensible Künstlernaturen aus ganz Europa für Höchstleistungen zusammenzuführen. So trafen in Dießen Bretonen und Bayern, Flamen und Venetier aufeinander. Ein kreatives Miteinander, das gerade heute wieder als positives Beispiel für eine europäische Zusammenarbeit gesehen werden sollte, meint Kirchensteiner.

Deshalb soll Karg auch beim Festakt im Traidtcasten neben dem Münster am Samstag, 7. September eine besondere Rolle spielen. Bei einem "Besuch" wird er über seine Erfolgserlebnisse und Rückschläge während der Errichtung des Marienmünsters erzählen, kündigt Kirchensteiner an. Den Festvortrag zum Thema "Gesellschaft und Kultur in Bayern zur Zeit der Erbauung 1732 bis 1739" hält Professor Ferdinand Kramer, Lehrstuhlinhaber für Bayerische Landesgeschichte an der LMU München. Er ist ein alter Bekannter des Dießener Pfarrers und Hobbyhistorikers: Beide haben gemeinsam 1980 das Abitur am Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien abgelegt.