Es ist nur ein kleiner Kreis, der sich diesmal eingefunden hat. Anfang April, als sich der ehemalige Fußballnationaltorwart Jens Lehmann vor dem Amtsgericht München verantworten musste, weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Autos gesetzt hatte, war das noch ganz anders. Der Andrang von Zuschauern und seitens der Medien war so stark, dass die Verhandlung in den größten Saal des Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße verlegt wurde.