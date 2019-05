28. Mai 2019, 22:30 Uhr Integration Fit für den Job

Berufsschule bietet Vorbereitungsklassen an

Für das kommende Schuljahr bietet die Berufsschule Starnberg wieder Klassen zur Berufsvorbereitung und Berufsintegration an. Dieses Modell steht Berufsschulpflichtigen bis zum Alter von 21 Jahren zur Verfügung. Anmeldungen sind bis zum 11. Juni möglich. Aufgenommen werden Schüler mit und ohne Migrationshintergrund, die noch keinen Schulabschluss besitzen oder keine Berufsausbildung beginnen können. Neben dem Unterricht in Fächern wie Deutsch, Mathematik, Ethik und Sozialkunde findet intensive Berufsorientierung und -vorbereitung statt. Zudem werden Praktika in verschiedenen Betrieben absolviert. Bei erfolgreicher Teilnahme können die Schüler den Mittelschulabschluss und den qualifizierenden Mittelschulabschluss erwerben. Die Berufsintegrationsklassen werden für die Dauer von einem Schuljahr besucht. Informationen gibt es bei Bildungskoordinatorin Stefanie Dümig, E-Mail: stefanie.duemig@lra-starnberg.de, sowie unter www.bs-starnberg.de/berufsvorbereitung. Auch Studienrätin Kristin Groß-Stolte beantwortet Fragen, E-Mail: kgrossstolte@bs-starnberg.de .