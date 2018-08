27. August 2018, 15:55 Uhr Immobilien "In Starnberg können selbst Manager sich nur noch Reihenhäuschen leisten"

Und der Garten ist so groß wie ein Handtuch, sagt der Chef des Gutachterausschusses im Landkreis. Sein Marktbericht zeigt, was Immobilien in den 14 Gemeinden kosten.

Von David Costanzo

Der Immobilienbericht des Landkreises dürfte eigentlich nur zwei Kategorien umfassen - Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime. Denn die Studie ergründet etwas Irreales. Sie versteht sich als Marktbericht für Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Aber: "Es gibt keinen Markt mehr", spitzt Dieter Sinning zu, Vorsitzender des Gutachterausschusses und damit verantwortlich für den Immobilienbericht. "Der ist leergelutscht."

Im vergangenen Jahr wechselten nur 1274 Objekte den Besitzer, so wenige waren es in den vergangenen zehn Jahren nicht - und da ist noch jede Garage, jedes Wochenendhäuschen und jeder Acker eingerechnet. Der Stillstand liegt nach Meinung Sinnings an Eigentümern, die ihre Immobilien halten, weil diese bald 30 Prozent mehr wert seien. Und an zögerlichen Käufern: Wenn sich selbst Führungskräfte aus der Wirtschaft nur noch Reihenhäuschen mit einem "Handtuchgrundstück" von 120 Quadratmetern leisten können, sei es "nicht das, was sich mancher vorstellt". Alles, was in den vergangenen Jahren nicht verkauft worden und am Markt noch übrig sei, sagt der Vorsitzende, sei "schlecht oder teuer".

Die Immobilienpreise kennen nur eine Richtung - hoch hinaus. Jetzt wechselte das erste Reihenhaus für mehr als eine Million Euro den Besitzer. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Apropos teuer: Die Immobilienpreise erreichten im vergangenen Jahr einmal mehr bislang ungekannte Höhen. Während sie in sämtlichen Kategorien bis vor sieben, acht Jahren relativ konstant waren, haben sie sich seitdem praktisch verdoppelt. Ein Überblick:

Einfamilienhäuser

Nur 204 Objekte wechselten im vergangenen Jahr den Besitzer. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus blätterten Käufer fast 1,2 Millionen Euro hin - je nach Lage, Grundstück und Zustand können die Summen aber auch deutlich steigen. Vor zwei Jahren lag der Preis noch knapp unter einer Million. "Der Trend geht zum hochpreisigen Einfamilienhaus - Villa oder Landhaus", heißt es im Immobilienbericht. Die teuerste Villa "in sehr schöner Lage am Starnberger See" kostete zwischen 25 und 30 Millionen Euro, weitere Angaben wollte Jennifer Reichrath vom Gutachterausschuss nicht machen - Diskretion gehört zum Geschäft. Die Experten wollen nun die Preisstaffel in der Auswertung ändern, weil "unter einer Million gar nichts mehr geht", wie Sinning sagt. Die wenigen Verkäufe unter der Marke sollen zusammengefasst und die vielen darüber differenzierter dargestellt werden.

Doppelhaushälften

In diese Kategorie zählt der Vorsitzende auch Reiheneckhäuser, weil die Bewohner einen vergleichbaren Wohnwert genießen können - und weil die Preise vergleichbare Höhen erklommen haben. Fast 900 000 Euro wurden im Schnitt des vergangenen Jahres für die 163 verkauften Objekte fällig. Doch auch die Preise für Doppelhäuser entschweben in die Siebenstelligkeit: Während in den Jahren 2010 bis 2011 die Millionenmarke nur zweimal geknackt wurde, kostete im Zeitraum 2016 bis 2017 schon jedes vierte Doppelhaus mehr als eine Million Euro.