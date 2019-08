1. August 2019, 22:07 Uhr Hommage Heimatverein spielt Queri

Schauspieler und Musiker führen Singspiel in Starnberg auf

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg gibt im Herbst ein bayerisches Singspiel des Bauerndichters und Journalisten Georg Queri (1879 bis 1919) aus Frieding: "Mattheis bricht's Eis". Die Spielleitung übernimmt der langjährige Heimatpfleger Willi Großer, für die Musik zeichnet Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger verantwortlich, die Heimatbühne unterstützt die Aufführungen. Das aufwendige Stück mit 35 Schauspielern und acht Instrumentalisten geht an sechs Abenden in der Schlossberghalle über die Bühne (5., 6., 7., 8., 10. und 12. Oktober), der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt's im Kulturamt der Stadt (08151/772136) und der Tourist-Info (08151/90600).

Queri wuchs in Starnberg auf, schrieb später für den Simplicissimus, war mit Ludwig Thoma befreundet und eckte mit Büchern wie "Kraftbayerisch" und "Bauernerotik" bei der Obrigkeit an. In seiner Mundart-Operette geht es um einen Dorflehrer, der lieber Bauer geworden wäre. Queri erlebte noch die Uraufführung des Singspiels, er starb am 21. November 1919 im Alter von 40 Jahren in München und wurde in Starnberg beigesetzt.