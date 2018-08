10. August 2018, 22:04 Uhr Historie Revolution in Starnberg

Der Historiker Paul Hoser widmet sich in einem Vortrag der Aufarbeitung der Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg in der Kreisstadt. Franz Sengl fordert die Umbenennung der Kaiser-Wilhelm-Straße

Von Sylvia Böhm-Haimerl, Starnberg

Die Revolution im Jahr 1918 hat nicht nur in München, sondern auch in Starnberg stattgefunden. Und sie war nicht so friedlich, wie Hundert Jahre danach oft angenommen wird. Zum Vortrag "Revolution in Starnberg - 100 Jahre Freistaat Bayern" hatten die Kreisgrünen am Donnerstag eingeladen. Das Thema stieß auf unerwartet großes Interesse, das Café Prinzregent im Hotel "Bayerischer Hof" war proppenvoll. Insbesondere die Passagen aus Oskar Maria Grafs Roman "Wir sind Gefangene", mit denen Erika Schalper den schwer verdaulichen Geschichtsvortrag des Historikers Paul Hoser auflockerte, fanden großen Anklang.

Paul Hoser ist mit der Aufarbeitung der Stadtgeschichte beauftragt worden und hat darüber ein Werk mit 800 Seiten verfasst. Wie Landtagskandidatin Anne Franke monierte, wurde die Arbeit bislang aber nicht veröffentlicht. Sie liegt seit sechs Jahren bei der Stadtverwaltung. "Es ist bezahlt, aber noch nicht erschienen", kritisierte Franke.

Laut Hoser gab es bis in die 1960-er Jahre hinein oft eine verzerrte Darstellung der Vorgänge nach Ende des Ersten Weltkrieg. Erst danach sei diese Zeit wissenschaftlich aufgearbeitet worden. In Starnberg herrschten in den Nachkriegswirren ebenso politisch desolate Zustände wie anderswo. Es blieb jedoch weitgehend friedlich. Erst nach dem Tod des ersten Ministerpräsidenten des Freistaates und führenden Kopfes der Novemberrevolution, Kurt Eisner, kam es im Februar 1919 zu bürgerkriegsähnlichen Kämpfen auch in Starnberg. Insbesondere auf das Vermögen der Reichen hatten es die Einheiten der "Roten Armee" abgesehen, die das Kommando über die Stadt übernommen hatten. Ein Revolutionstribunal erhob gegen mehrere Starnberger Bürger Anklage. Die Revolution in Starnberg erreichte ihren Höhepunkt, als am 29. April 1919 Truppen der Württembergischen Freiwilligen Armee einmarschierten. Wie Hoser berichtete, wurden 22 Rotgardisten und sechs Revolutionäre standrechtlich erschossen und in einem Massengrab im Friedhof an der Hanfelder Straße begraben. Eine unrühmliche Rolle spielte dabei die Starnberger Heimatzeitung "Land- und Seebote", die einen Tag später jubelte: "Starnberg frei von Terror."

Die Idee für die Veranstaltung hatte Sepp Dürr, seit 20 Jahren Landtagsabgeordneter der Grünen. Er zeigte sich überzeugt davon, dass die Beurteilung der Räterevolution auch heute noch "völlig verzerrt" ist und Auswirkungen auf die bayerische Politik hat. Nachdem fast 20 Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg den Tod gefunden hatten, sei der friedlichen Revolution der Terror angelastet worden, erklärte er. "Die Sauereien haben die Revolutionäre gemacht, aber der Regierung lastete man es an." Die Revolution habe den Bayern aber auch viele Vorteile gebracht, etwa das Wahlrecht für Frauen, die Trennung von Kirche und Staat oder bildungspolitische Veränderungen. Über Kurt Eisner sagte Dürr, er habe gute Ideen gehabt, sie aber nicht umgesetzt "Vieles war gut gemeint, aber schlecht gemacht." Eine Lehre, die man aus der Revolution ziehen könne, ist laut Dürr: Wer Erwartungen weckt, muss sie auch erfüllen, ansonsten breitet sich Angst aus. "Das hat man heute wieder - und das schlägt leicht in Hass um."

Diskutiert wurde nicht. Grünen-Stadtrat Franz Sengl kündigte aber an, er werde einen Antrag zur Straßenumbenennung stellen. Die Kurt-Eisner-Straße in Starnberg ist damals in Kaiser-Wilhelm-Straße umbenannt worden. Das soll laut Sengl wieder rückgängig gemacht werden.