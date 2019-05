28. Mai 2019, 22:30 Uhr Herrsching Zeltabenteuer für Kinder

Zwei Zeltlager für Kinder bietet die Evangelische Jugend Herrsching in diesem Sommer an. Vom 28. bis 30. Juni können Buben und Mädchen zwischen neun und elf Jahren auf die Halbinsel Lindenbichl im Staffelsee bei Murnau fahren. Die Kosten belaufen sich auf 110 Euro. Das zweite Zeltlager ist im mittelfränkischen Reinwarzhofen. Es geht von 29. Juli bis 4. August. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen zehn und 13 Jahren. Dieses Zeltlager kostet 200 Euro. Bei den Zeltlagern geht es laut Veranstalter vor allem darum, viel Zeit unter freiem Himmel zu verbringen, nach dem Lagerfeuer am Abend in den Schlafsack im Zelt zu schlüpfen, Kreatives auszuprobieren und eine gute Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Weitere Freizeitangebote in den Sommerferien und Anmeldeformulare für die Freizeiten können unter der Internetadresse www.evangelisch-in-herrsching.de heruntergeladen werden. Weitere Informationen gibt Diakon Hans-Hermann Weinen unter Telefon 08152/397867.