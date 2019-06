18. Juni 2019, 18:54 Uhr Herrsching Münchner ertrinkt im Ammersee

Der 69-jährige Mann trieb leblos im Wasser - noch ist ungeklärt, was genau geschehen ist.

Von Michael Berzl, Herrsching

Ein 69-jähriger Mann aus München ist am Mittwoch im Ammersee ertrunken. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilt, wurde er in der Nähe des Herrschinger Strandbads beim Seewinkel von Badegästen gegen 15.30 Uhr leblos im Wasser treibend entdeckt. Sie versuchten, den Mann wiederzubeleben, er starb aber in einem Krankenhaus. Die näheren Umstände sind noch ungeklärt.