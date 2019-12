Mehr Parkplätze in Gauting

Im Bereich der Großbaustelle an der Bahnhofstraße in Gauting bekommen Autofahrer vorübergehend mehr Platz. Während der Weihnachtsferien können die bisher gesperrten Parkbuchten wieder benutzt werden, teilt die Gemeinde mit. Diese Regelung gilt von der kommenden Woche an bis zum 2. Januar. Der Gehweg entlang dem ehemaligen Grundschulareal, auf dem jetzt ein Komplex mit Läden und Wohnungen errichtet wird, bleibt aber weiterhin gesperrt.