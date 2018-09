16. September 2018, 17:20 Uhr Gilching Protest gegen Gautings Pläne

Bündnis fordert Gilchings Räte zu geschlossener Ablehnung des geplanten Gewerbegebiets im Bauausschuss am Montagabend auf.

Das Bündnis Pro Bannwald kündigt umfangreiche Protestaktionen gegen das geplante Gautinger Gewerbegebiet an. Auf politischer Ebene fordern die Gegner alle Gilchinger Gemeinderäte auf, im Haupt- und Bauausschuss an diesem Montagabend sich den von einem Fachanwalt der Gemeinde ausgearbeiteten Einwendungen anzuschließen und sie zu beschließen. Die Nachbargemeinde Gauting plant ein rund 60 Hektar großes Gewerbegebiet, von dem 29,4 Hektar bebaut werden sollen. "Um das überdimensionierte und an vollkommen falscher Stelle geplante Gautinger Gewerbegebiet zu verhindern, braucht es die Unterstützung des gesamten Gemeinderats", appelliert Bündnissprecher und SPD-Landtagskandidat Christian Winklmeier in einer Mitteilung an die Geschlossenheit der Gilchinger Kommunalpolitiker.

Der Verein Fluglärm e.V., Mitinitiator des Bündnisses Pro Bannwald, werde darüber hinaus eine weitere Einwendung formulieren und fristgerecht einreichen, so Winklmeier. Außerdem sollen Landrat Karl Roth Ende September mehr als 1000 Unterschriften als Zeichen des Protests übergeben werden. Eine Großdemonstration gegen das Gewerbegebiet ist für kommenden Samstag, 22. September, ab 14 Uhr angekündigt. Als Redner werden unter anderem Markus Rinderspacher, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann auftreten. Dazwischen musizieren die Wellküren und Elisabeth Hopkins.