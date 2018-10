1. Oktober 2018, 15:05 Uhr Gilching Mit 4,7 Promille an die Tankstelle

Laut Polizeibericht roch der Mann aus Fürstenfeldbruck schon aus zwei Metern Entfernung nach Alkohol. Seinen Wagen ließ der 53-Jährige aber erst stehen, als eine Zeugin laut um Hilfe schrie.

Das verschlug selbst den beiden Polizeibeamten die Sprache, die am Sonntagabend in Gilching im Einsatz waren: Mit 4,7 Promille war hier ein Autofahrer auf Fürstenfeldbruck unterwegs. Die alarmierte Polizei traf den 53 Jahre alten Mann gegen 18.30 Uhr in seinem Auto sitzend an einer Tankstelle in der Landsberger Straße in Neugilching an. Hier hatte er zuvor das Wohnmobil eines 54 Jahre alten Gilchingers gerammt. "Schon aus einer Entfernung von circa zwei Metern kam den beiden Germeringer Polizisten eine deutliche Alkoholfahne aus dem Fahrzeug entgegen", heißt es im Pressebericht. Der Wert des freiwillig durchgeführten Alkoholtests toppte dann aber die Erwartungen.

Bei dem Mann handelt es sich laut bericht um einen "einschlägig polizeibekannten unter Alkoholeinfluss auftretenden Delinquenten". Er hatte beim Rangieren auf dem Tankstellengelände ein Wohnmobil gerammt. Zuvor hatte der Eigentümer des Wohnmobils auf den stark alkoholisierten Mann eingeredet, er solle seinen wagen stehen lassen. Obwohl ihn mehrere Personen an einer Weiterfahrt hindern wollten, ließ sich der Unfallverursacher zunächst nicht beirren. Erst als eine Zeugin laut um Hilfe schrie, stellte er den Motor ab. Wie sich herausstellte, ist der 53-Jährige gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte er auf dem Parkplatz des Germeringer Sees in ähnlicher Weise unrühmlich auf sich aufmerksam gemacht.