Erst liegen sie sich in den Armen und beschwören ihre Treue, dann überschütten sie sich mit Gemeinheiten, um sich kurz darauf wieder zu versöhnen. Als "Platzende Hirsche" haben die Kabarettisten Alexander Liegl und Michael Altinger am Dienstagabend im ausverkauften Saal des "Oberen Wirts" in Gilching ihr Publikum auf die emotionale Achterbahnfahrt einer langen Freundschaft mitgenommen. Die knapp 200 Gäste amüsierten sich köstlich. Dass sie mit dem Kauf ihrer Eintrittskarte auch "anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern", dafür dankte Anita Niedermeier, Geschäftsführerin des SZ-Adventskalenders. Denn die Eintrittsgelder des Kabarettabends gingenkomplett an das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung. Im vergangenen Jahr konnte dieses mit 7,2 Millionen Euro Menschen in Not unterstützen, darunter auch Einrichtungen und Bedürftige im reichen Landkreis Starnberg.

"Kabarett, bis die Bude rockt", kündigte Liegl an und zerlegte dafür lustvoll den Charakter seines Bühnenpartners Altinger, der munter zurückschoss. Worum es nämlich wirklich geht im Leben eines in die Jahre gekommenen Mannes mit Bauchansatz, als welche sich die beiden darstellten? Na, wer von den Frauen nur "angeschaut" und wer sogar "angeblickt" wird. Und darum, wer mehr Brusthaare hat. Es ist ein ständiges Prahlen und Eifern dieser erwachsenen Kinder auf der Bühne, und wenn die fetten Trümpfe ausgespielt sind, dann misst man sich eben in den Kategorien der Kinderjahre, wer "superer" ist. Also wer kann den Zungenbrecher fehlerfrei aufsagen und mit der Zungenspitze die Nase berühren? Ist auch hier nichts mehr zu holen, wird's derb, "Drecksromantiker" und "Provinzprolet" fallen dabei noch in die Kategorie harmlos. Richtig betont und mit entsprechendem Gesichtsausdruck dargeboten werden die Adjektive "alt" oder "sensibel" zu messerscharfen Beleidigungen.

Es ist ja auch nicht leicht, das Älterwerden und "überaltern", wie es Altinger gerne seinem Compagnon unterstellt, weil's noch dramatischer und irgendwie aussichtslos klingt. Wenn plötzlich die "Midburn-Lifeout-Crisis" da ist, und die Typen sich SUVs kaufen oder plötzlich E-Bike-Rennrad fahren. "Früher hast einfach einen Hut aufgesetzt und alle anderen Verkehrsteilnehmer haben Bescheid gewusst." Heutzutage brauche es Lichtwasser für die seelische Gesundheit oder aber eine Auszeit auf der Alm, "um sich selber zu finden", wie Altinger lästerte. Aber ob das die Lösung ist? Oder sind der Wald, die frische Luft, die Bleamal und die Viecher, wie sie unentwegt das Gras einafressn, auf Dauer nicht einfach nur langweilig? Das fragt Liegl in einer Nummer als Bergbauer mit Schaffell um den Bauch. Er habe die Bergkulisse irgendwann nur noch "zamgschissen" und die Viecher gelb angemalt, erzählt er mit starrem Gesichtsausdruck. Nein, dann doch lieber zur Selbstfindung in die Kneipe.

Es ist ein ständiges Hin und Her der beiden zwischen gegenseitiger Bewunderung und Verachtung. Gerade noch scheinen sie in sonniger Bussi-Bussi-Stimmung auf einer Wolke von "Weißt Du noch"-Melancholie über die Bühne zu schweben, da zieht die nächste Kaltfront der Gefühle auf. "Reich mir die Hand in mein Gesicht" singen sie schmachtend und der Zuschauer gewinnt sie direkt lieb, diese Fiesheit.

Darf man das? Muss man das unter Freunden sogar dürfen? Liegl und Altinger loten die Grenzen gekonnt aus, sie schenken sich nichts, klauen sich sogar gegenseitig die Pointen. Doch sie machen auch klar: Im Notfall ist man füreinander da - etwa, wenn das Wasser der "Gilch" oder wie auch immer der örtliche Fluss heißen mag, bis in den ersten Stock des Gasthofs steigen sollte. Ja, das Leben ist hart, und obendrein "können auch Frauen Schweine sein", wie sich die beiden einig sind. Aber mit einem echten Freund an seiner Seite ist alles erträglich - auch wenn der keine Märchen erzählen kann oder auf der Gitarre nie über ein "Leise rieselt der Schnee" hinauskommen wird.

In diesem Sinne konnte der Abend gar nicht trefflicher auf die Adventszeit einstimmen, auch wenn damit wieder die lästige Frage nach den passende Geschenken auftaucht. "Es ist schon praktisch, wenn der Job Geschenke abwirft", sagte Altinger und erzählte vom Installateur, der immer eine Heizung als Mitbringsel parat habe. Der befreundete Schönheitschirurg indes übertreibe es, "dem seine Familie schaut aus!" Selbst am Kanarienvogel habe er Hand angelegt, das Tierchen könne sich mit den schweren Brustimplantaten seither nicht mehr auf dem Stangerl halten. Nein, dann lieber als Kabarettist für den guten Zweck auftreten, als Wirtefamilie kostenfrei einen Saal zur Verfügung stellen und auf diese Weise Freude schenken.