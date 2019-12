Großeinsatz am Gilchinger Gymnasium

Großalarm am Gilchinger Christoph-Probst-Gymnasium: Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Polizeihubschrauber und Hundeführer nach einem Einbrecher gesucht, der über ein Dachfenster in den Schulkomplex eingestiegen war. Im Einsatz war ein gutes Dutzend Beamte, die das Gebäude umstellten. Doch trotz des polizeilichen Großaufgebots konnte der Mann unerkannt über einen der vielen Notausgänge entkommen.

Der Sachschaden ist zwar gering, und entwendet wurde auch nichts. Doch die Aufregung war groß: Auf die Spur des Einbrechers war der Hausmeister der Schule gekommen. Durch einen Bewegungsmelder war gegen 23.30 Uhr akustischer Alarm im Schulgebäude ausgelöst worden, zudem brannte Licht im Erdgeschoss und im Flur des ersten Obergeschosses.

Der laut Polizei "unerschrockene Zeuge" entschärfte die Alarmanlage und suchte das Schulgebäude ab. Im ersten Stock entdeckte er im Treppenhaus mehrere Schrauben am Boden. Der Hausmeister stellte fest, dass ein Dachfenster gewaltsam geöffnet worden war. Über das Dachfenster gelangte der Einbrecher in das Gebäude, weil am Boden eine nasse Fußspur zu sehen war. Plötzlich konnte der Hausmeister Schritte hören. Er wählte sofort den Notruf.

Mehrere Streifen umstellten das Gelände in allen Himmelsrichtungen, zur Unterstützung leuchtete ein Polizeihubschrauber das Dach des Schulkomplexes aus. Der Hundeführer durchsuchte die Schule zusammen mit Beamten und dem Hausmeister - ohne Erfolg. Immerhin ergab die Suche, dass der Einbrecher keinerlei Türen im Gebäude aufgebrochen und darum auch nichts gestohlen hatte.

2012 hatte sich ein ähnlicher Einbruch am ersten Weihnachtsfeiertag ereignet: Damals verschaffte sich ein unbekannter Täter durch das Fenster an der Feuertreppe Zutritt zum Gymnasium, durch einen Bewegungsmelder wurde Alarm ausgelöst. Der damalige Täter verließ die Schule ebenfalls ohne Diebesbeute über einen Notausgang.