11. Oktober 2018, 13:57 Uhr Gilching Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Ein Auffahrunfall in einer Baustelle ohne Standspur auf der Lindauer Autobahn (A 96) zwischen Gilching und Germering Süd hat am Montagmorgen zu einem etwa 16 Kilometer langen Stau bis zurück nach Inning geführt. Nach Polizeiangaben waren gegen 6.30 Uhr zwei Autofahrerinnen aus München und dem Raum Landsberg mit ihren Wagen kollidiert. Die beiden 36 und 39 Jahre alten Frauen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt - ebenso die Fahrer von drei weiteren Autos, die in den Unfall verwickelt waren. Das Fahrzeug der Münchnerin musste abgeschleppt werden. Die Behinderungen in dem dichten Berufsverkehr in Richtung München wurden noch durch einen weiteren Unfall im Stau in Höhe der Gilchinger Anschlussstelle verschärft, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dieser Zusammenstoß ereignete sich nur eine halbe Stunde nach dem Auffahrunfall in der Baustelle. Auch hierbei gab es keine Verletzten, die Schadenhöhe ist aber ebenso noch unklar.

Wegen dieser Unfälle mussten an dem Morgen viele Autofahrer, die in Richtung München unterwegs waren, einen Zeitverlust von mehr als einer Stunde in Kauf nehmen.