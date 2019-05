28. Mai 2019, 22:30 Uhr Gilching Anonymer Retter

Ein weiterer Landkreis-Bürger wird für seinen Einsatz ausgezeichnet

Auch ein Gilchinger erhält heuer die Bayerische Rettungsmedaille: Der Berufskraftfahrer hatte am 31. März 2017 nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 2 an der Germeringer Spange eine 30-jährige Autofahrerin, ihr 17 Monate altes Baby und ihre dreijährige Tochter aus dem brennenden Wagen gezogen. Der 52-Jährige war mit Feuerlöscher und Brecheisen zum Wrack geeilt, um den Fensterrahmen des Autos aufzubiegen. Bei der Aktion halfen zwei Männer aus Olching und Gröbenzell, die ebenso Medaillen erhalten. Der Polizei zufolge will der Gilchinger nicht namentlich genannt werden. Jedenfalls habe der Mann mit seinem Eingreifen mitgeholfen, dass die schwerverletzte Mutter und ihr Baby überlebten. Das Mädchen erlag später den Folgen des Unfalls, den eine 18-jährige Frau verursacht hatte.