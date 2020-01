Ein 88 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat am Samstag gegen 12 Uhr einen Unfall in der Gilchinger Ortsmitte verursacht. Der Rentner übersah einen 41-jährigen Autofahrer aus Gilching, welcher von der Pollinger Straße in die übergeordnete Karolinger Straße einfuhr. Der Wagen des 88-Jährige krachte mit der Front in die linke Seite des Fahrzeugs des Gilchingers. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An jedem der Fahrzeuge entstand ein Schaden von jeweils 8000 bis 10 000 Euro. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.