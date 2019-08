12. August 2019, 22:05 Uhr Geschwindigkeitskontrolle Mit Tempo 135 nach Starnberg

Die Polizei hat am vergangenen Sonntagmorgen bei zweieinhalbstündigen Geschwindigkeitskontrollen am Starnberger Ortseingang 24 Temposünder erwischt. Die meisten Fahrer, die vom Autobahnzubringer in die Stadt rauschten, waren mit mehr als 80 Sachen unterwegs. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 60. Sie müssen deshalb mit einem Bußgeld von jeweils mindestens 70 Euro rechnen, so die Polizei. Die Spitzenreiterin: eine 29-Jährige aus dem Landkreis Erding, die von der Zufahrt Percha kam und mit 135 Stundenkilometern dahinbrauste. Auf die Frau kommen drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von 600 Euro zu.